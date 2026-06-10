Isprika? Ni govora, sve eksplodiralo zbog jedne riječi - krenula nova runda političke paljbe

'NEĆU SE ISPRIČATI' /

Ne stišavaju se reakcije nakon što je saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić HDZ nazvala "stokom", što je i sama potvrdila. Ispričati se ne namjerava, a poručuje da je riječ izgovorila iz frustracije zbog načina na koji vladajući vode parlamentarnu proceduru.

"Nemam potrebu niti se ispričavati niti pojašnjavati. To je izašlo iz mene jer sam frustrirana modelom nametanja sile po principu 'mogu što hoću' od strane HDZ-a i to na svim razinama", izjavila je Benčić.

Objasnila je kako ju je posebno razljutilo to što je HDZ večer prije sjednice saborskog Odbora za Ustav poslao 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazao već za devet sati ujutro.

"Takva bahatost uzrokovala je frustraciju iz koje je izašla ta jedna riječ, ali nije riječ važnija od HDZ-ova sustava koji svakodnevno proizvodi frustraciju za milijune građana ove zemlje", rekla je.

Iz HDZ-a odbacuju njezine tvrdnje. Zastupnik Nikola Mažar poručio je da Benčić nema frustraciju zbog procedure, nego zbog "korupcije Možemo! u Zagrebu", dok je Ivan Malenica ustvrdio da je SDP-ov potpredsjednik Odbora Saša Đujić bio obaviješten o dopuni dnevnog reda.

Na slučaj su reagirali i čelnici HDZ-a i SDP-a. Oleg Butković ocijenio je da je nazivati ljude "stokom" novi oblik političke komunikacije koji pokazuje "o kakvoj se osobi radi", dok je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stao u obranu Benčić.

"Volim srčane žene u politici i Sandra je srčana žena. Bez srca i emocije nema ni politike", poručio je.

U sjeni prepirke oko izgovorene uvrede ostao je proces izbora sudaca Ustavnog suda koji, zbog izostanka dogovora između vladajućih i dijela oporbe, ponovno kreće ispočetka.