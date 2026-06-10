Glavašev sin i odvjetnik otkrio kako je reagirao na presudu: 'Nisam siguran da će tražiti milost'

Nekadašnji ratni zapovjednik obrane Osijeka Branimir Glavaš, uz još trojicu, mora u zatvor zbog kaznenog djela ratnog zločina 1991. godine.

Visoki kazneni sud donio je presudu u slučaju "Selotejp" kojom je odbio žalbe državnog odvjetnika i četiri optuženika - Branimira Glavaša, Gordane Getoš-Magdić, Dinka Kontića i Zdravka Dragića te potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu. Time je postala pravomoćna presuda za djelo ratnog zločina, odnosno ubojstvo civila srpske nacionalnosti.

Glavaš je zbog zapovjedne odgovornosti osuđen na 7 godina zatvora, a presuda sada ide sucu izvršenja u Osijek. Nakon poziva suca mora se javiti na izdržavanje kazne.

RTL Danas razgovarao je s Filipom Glavašem, odvjetnikom i sinom Branimira Glavaša, o reakcijama na presudu te o tome hoće li Branimir Glavaš nakon pravomoćne odluke biti upućen na izdržavanje zatvorske kazne.

Ovo sudskom odlukom postala je pravomoćna sudska presuda prema kojoj je Vaš otac, Branimir Glavaš, ratni zločinac - kako je on reagirao na to?

Kada me pitate kako je reagirao - mogu Vam reći da je on, i ja osobno, bio vrlo iznenađen takvom odlukom i to iz jednostavnog razloga što je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim nedostatcima, povredama i pogrešnim utvrđenjima, i s obzirom na kvalitetu naših žalbenih naloga smo bili uvjereni kako će Visoki kazneni sud, u najmanju ruku, tu odluku ukinuti, a vjerovali smo čak da postoji i mogućnost na preinačenje na oslobađajuću presudu. Očito je da kod drugostupanjskog suda nije postojalo dovoljno hrabrosti i očito je da on nije ispunio svoju ulogu žalbenog suda, nego je nažalost samo dodatno produbio sve te povrede koje je učinio prvostupanjski sud.

Kakva je sad dalje pravna procedura? Hoće li se Branimir Glavaš javiti sudu, ići u zatvor na izdržavanje kazne ili će otići u BiH?

Branimir Glavaš se nalazi u Osijeku i on čeka poziv suca izvršenja. Mi se ponovo nalazimo u jednoj presedanskoj situaciji gdje je Branimir Glavaš izdržao tri četvrtine izrečene mu zatvorske kazne i sada se postavlja pitanje - što će biti s njim? Hoće li on morati ići u zatvor? Odluka o tome je na sucu izvršenja. Usporedimo li ovaj slučaj s neki drugim slučajevima, i sa sudskom praksom, Branimir Glavaš je stekao sve uvjete za uvjetni otpust, no tu postoji problem što je za taj uvjetni otpust potrebno podnijeti molbu. Poznavajući Branimira Glavaša i njegov stav o hrvatskim sudovima i ovom postupku, i pogotovo sudu koji ga je proglasio ratnim zločincem, nisam siguran hoće li on od takvog suda tražiti milost na taj način da mu se odobri uvjetni otpust.

Najavili ste daljnju pravnu borbu - što Vam je još tu na raspolaganju u ovom procesu? Htio bih podsjetiti da ovaj proces traje još od vremena kada ste vi bili maloljetan, a danas ste odvjetnik svome ocu.

S obzirom na to da Visoki kazneni sud nije ispunio svoju ulogu, nego je već produbio sve te povrede kako sam ranije rekao, mi ćemo se prvo obratiti Vrhovnom sudu sa zahtjevom za izvanredno preispitivanje te odluke. Ukoliko nas Vrhovni sud odbije i ne sanira te povrede - potom ćemo se obratiti Ustavnom sudu koji je već jednom prihvatio našu ustavnu tužbu i vratio sve na ponovljeni početak. A u slučaju da nas i oni odbiju, obratit ćemo se Europskom sudu za ljudska prava - sud u koji polažemo najviše nade - iz razloga što je on jedini neopterećen ovim postupkom i jedino on može neovisno i nepristrano donijeti odluku.