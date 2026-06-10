Kakva Shakira, kakav Ricky Martin, Zaprešć boysi najavili: 'Stiže 'Srce vatreno 2'!'

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KREĆE LUDILO /

Počinje ono doba godine kada se iz automobila, kafića i navijačkih zona ponovno ori "Srce vatreno", "Neopisivo", "Malo nas je, al' nas ima", "Mare i Kate" i brojni drugi navijački hitovi.

"Igraj moja Hrvatska" donijela je sreću one nezaboravne 2018. godine, kada su se Vatreni kući vratili sa svjetskim srebrom. Osam godina poslije stiže pjesma sličnog naziva, ali nešto drukčijeg ritma – "Igraju Hrvati", novi navijački hit Zaprešić Boysa.

Marko Novosel iz Zaprešić Boysa kaže da su zadovoljni, dok Ivan Novosel kaže: 'Marko kaže da je 20 godina prošlo od izdavanja pjesme 'Srce vatreno' pa su s kolegom Neredom stvorili 'Srce vatreno 2'.

Hrvatska ima svoje navijačke klasike, ali i svjetska prvenstva ostavila su iza sebe pjesme koje su pjevale milijarde ljudi.

Još 1998. godine stadionima je odjekivala "La Copa de la Vida" Rickyja Martina, upravo u godini kada je Hrvatska osvojila povijesnu broncu. Osam godina poslije na svjetsku nogometnu pozornicu prvi put stiže Shakira s hitom "Hips Don't Lie".

Na prvenstvu u Južnoafričkoj Republici 2010. Hrvatska nije igrala, ali zato je Shakira otpjevala "Waka Waka", pjesmu koja je postala sinonim nogometnih prvenstava.

Četiri godine kasnije u Brazilu predstavila je "La La La", no najveći hit turnira ipak je bila "We Are One", koju su izveli Pitbull i Jennifer Lopez.