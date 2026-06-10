Edo Pezzi prognozirao pobjednika Svjetskog prvenstva: 'Imamo problema u sve tri linije'

Dan prije početka Svjetskog prvenstva po stručnu analizu idemo do Splita, čovjeku kojem će ovo biti 20. svjetsko prvenstvu u nogometu koje će pratiti. Gost RTL Direkta kod Mojmire Pastorčić večeras je bio novinar Edo Pezzi.

"Lijep pozdrav iz Splita, 20 sam ih gledao, ali sam na prvom bio '66. godine u Londonu kad je Engleska osvojila prvu svoju jedinu medalju. Dramatično za finale. Još dan danas se ne zna je li lopta Jeffa Hearsta prešla liniju s kojom su zapravo Englezi pobijedili", rekao je uvodno Pezzi.

Gospodine Pezzi, veselite li se onda utakmicama koje ćete gledati usred noći?

Pa, gledajte mi se često čujemo ovako, pa vi znate da to za mene nije često noć jer ja živim po španjolskom oraru. Ja strašno kasno legnem, zaspem sat dva u noći. Prema tome, neće biti teško. Volim kasnije spavati jer učili su me da novinari koji se rano ustaju nisu dobri novinari pa sam uvijek malo dulje spavao.

Nadam se da je to istina. Je li realno očekivati da se treći put zaredom sa Svjetskog prvenstva vratimo s medaljom?

Pazite, ja sam realan na zemlji. Kod mene nema velike euforije, to dođe s godinama. Znate, ja jednostavno znam gdje smo mi. Znam da smo mala zemlja kao jedna Barcelona. Znam koliko drugi rade, ulažu, koliko svi žele uspjeh na takvim natjecanjima. Tako da unaprijed govoriti o medalji to bi bilo previše. Sve što napravimo kad prođemo grupu, bit će dobro.

Jesu li u pravu kritičari koji kažu da je momčad prestara, da fali mlade snage?

Gledajte, mene zanima tko su ti kritičari. Znate, uvijek postoji ona parola, nije bitno što se govori, nego tko govori. Ja sam pomalo nervozan kad čitam neke portale i tu našu pretjeranu euforiju. Mi smo uvijek najbolji, najljepši, mi možemo svašta, onda se izgubi neka utakmica i ništa ne valja - svi su loši, stari i nemoćni. To nije tako. Istina je negdje u sredini, a to je da imamo momčad koja se može sa svakim nositi, ali isto tako može svatko izgubiti. To je na kraju krajeva sport, zato ga i volimo.

U odnosu na Katar nema Brozovića, nema još nekih igrača, ali to je podnošljivo. Napravio je Dalić jednu dobru smjenu generacija. Međutim, imamo takav jedan nezgodan ždrijeb, već na početku Englesku i onda dvije momčadi koje bismo kao trebali dobiti. Ali znate, tako je bilo i ja se sjećam i u Meksiku, pa u Njemačkoj. Računali smo, ispali smo u Njemačkoj od Japana i na kraju Australije.

Dakle, sve je to moguće. Znamo dobiti svakoga, kao što smo tukli Nijemce u Francuskoj, Talijane u Japanu, Engleze. Dakle, možemo dobiti svakoga. Međutim, ja sam uvijek na zemlji realan. Idemo utakmicu po utakmicu.

Što vidite kao potencijalni problem u igri Hrvatske?

Ja sam razgovarao s Dalićem dosta ovih dana. Meni je drago s njim pričati, to sam već istakao jer je on jedan od hrvatskih trenera koji želi otvoreno razgovarati o detaljima. Naravno, s ljudima koje vjeruje. On zna da ja neću to iskoristiti. Ne, ne mislim na njega, nego misli na sve trenere. Ja sam jer znam koliko je trenerima teško, koliko je to nezgodna profesija, koliko pritisak ima sa svih strana i on mora neke stvari držati za sebe. Zato poštujem njegovo mišljenje, kad kaže sastav to je moja odluka, ja znam tko je izborio svjetsko prvenstvo, momci moraju putovati.

Mi imamo problema u sve tri linije osim vratara koji, eto, dobro da je došao u Dinamo i da je branio ovu polusezonu. Livaković je opet stari. Međutim, imamo problem u zadnjoj liniji, imamo problem u veznom redu, imamo problem u napadu. Sve to skupa sada nekako ispraviti, pišu svi da imamo četiri, pet igrača čija se pozicija zna koji sigurno igraju, a svi ostali su upitni. Dakle, to znači mogu iznenaditi dobrom igrom, ali mogu i razočarati. Vidite to tri ili četiri u obrani.

Ja mislim da mi moramo igrati četiri u obrani, ali onda se postavi pitanje što s Lukom Vučkovićem koji je naša velika perspektiva, a on kao nije za to. On može igrati samo kao zadnji igrač u formaciji tri od traga. Ja ne mislim tako. Ja mislim da treba s njim malo i riskirati pa napraviti takvu obranu da može on biti u toj obrani i ako se igra četiri od traga. Onda imamo veznom redu. Vidjeli ste ovo što nije štimalo u ovoj utakmici da se nađu samo Modrić i Kovačić. Kovačić ne igra godinu i nešto dana, Modrić je imao težak lom i njemu treba vremena da se vrati.

Fali tu Brozović, što sam govorio od početka, fali tu Mario Pašalić, koji ima motoriku, tko ima trku, fali tu još jedan igrač. Ja bih igrao 4-3-3, ali ja nisam izbornik. Dakle, na to sve nadograditi napadačem gdje ima tri igrača koja su potentna, ali isto tako ne daju baš onu uvjerljivost koju su davali Šuker i Mandžukić. Dakle, sve skupa nije lako izborniku. Vidjet ćemo. Možda prva utakmica puno toga kaže i odluči.

Ja neću nikad zaboraviti jedan događaj. Bili smo u Japanu i utakmica je bila protiv Meksiku i meni prije utakmice rekao jedan od najvećih znalaca što se tiče taktike i strategije koje sam ja u životu vidio, to je Katalinić, trener Hajduka, nažalost odbačen iz Poljuda, kao i mnogi drugi koji su nešto znali. On je meni prije presice rekao jednu rečenicu 'Mislim da ovo što je planirao izbornik neće završiti dobro s tri otraga sa stoperom Živkovićem koji to nije igrao'. I upravo se to dogodilo. Napravio je Živković jedanaesterac. Izgubili smo tu utakmicu koja je na neki način bila prekretnica jer se na kraju dogodi da smo tukli Italiju i izgubili od Ekvatora. Dakle, vidite da treba tu puno razmišljanja i da izborniku nije lako.

Vidjet ćemo kako će to izgledati na Svjetskom prvenstvu. Igra i Bosna i Hercegovina. Imaju li kakve šanse? Evo kaže izbornik nekidan u Direktu da su kopirali na neki način hrvatsku priču.

Ma pazite, možete kupiti neku frizuru ili ovako nešto slično, ali iskopirati igrače, svaki igrač ima svoja ćud, svoju narav. Ja sam danas bio malo s Lekom, on osvojio prvenstvo Belgije, isto je otjeran iz Splita. To je naša splitska priča. On je meni rekao koji su to strojevi gore, to su momci kod kojih ja ne vidim emociju, ali oni će na terenu ostaviti zadnju kap znoja. Vidjeli ste koliko smo se mučili s Belgijom. Snage ćemo vjerojatno imati za prvenstvo, iako je nikad nije dosta u nogometu. To su mnogi detalji o kojima bi mogli govoriti.

Imate neke prognoze, tko bi mogao pobijediti i tko bi mogao iznenaditi na ovome prvenstvu?

Pa po meni su favoriti i Španjolci i Francuzi odmah iza njih Brazil, Argentina. Argentina u drugom planu radi Messija. Nijemci bi se mogli dignuti. Nisam baš puno uvjeren u Engleze jer oni jednostavno tu reprezentaciju nikako da komponiraju, iako imaju igrače koji mogu napraviti, ali tko zna. Dakle, tu negdje vidim, u ovom jednom maratonskom svjetskom prvenstvu i onom s 48 reprezentacija nikako ne sviđa. Bit će naporno i preteško za igrače i previše. Velike vrućine isto tako, mogao bi naći sto razloga. Ali dobro. FIFA je trgovačka organizacija, treba što više zaraditi. Prema tome, zna se što je što.

Sigurno ste čuli da je New York Times napisao da je hrvatski dres najružniji na svijetu, odnosno. S druge strane, BBC je rekao da je onaj hrvatski iz '98. među deset najljepših svih vremena. Zanima me kakav je vam ovaj novi hrvatski dres i koji je vama bio najbolji?

Meni je svaki naš dres dobar. Ima tu ljudi koji misle o tome i koji su sigurno stručniji od mene da govorim o dresovima. Meni je isto onaj prvi u srcu jer je bio prvi i onda je izazvao senzaciju. Ja to neću nikada zaboraviti kad se pojavio u Engleskoj na Europskom prvenstvu, kako je to izgledalo. Pustimo mi dres, neka svatko govori i piše što hoće. Ima pametnih ljudi, ja sam upoznao puno njih. Imate onih koji će napisati svašta da bi bili aktualni, a aktualnost na taj način je falš aktualnost.