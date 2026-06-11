Gradonačelnik Knina otkrio kada će se vratiti voda: 'Cijevi su tu od prije rata'

Sedamdeset posto kućanstava u Kninu i dalje je bez pitke vode. Razlog je puknuće cijevi, a kako je rekao gradonačelnik Marijo Ćaćić, radi se o najvećem komunalnom kvaru od Domovinskog rata. Popravlja se oštećeni glavni vod, kojim se voda doprema do vodospreme Spas u središtu grada.

RTL Danas razgovarao je s gradonačelnikom Knina ne bi li doznali kada će napokon građani dobiti vodu nazad.

Kakva je sada situacija na terenu i kada bi građani trebali dobiti pitku vodu?

Trenutačno su radovi u tijeku. Mogu reći da su i pri kraju. Sad bi se uskoro trebao montirati zamjenski dio tog cjevovoda. Radi se o velikoj cijevi, visokotlačnoj, koja dovodi vodu za 70 posto naših građana.

Kada bi sve to trebalo biti gotovo? Čuli smo da se radi o cijevi još iz Domovinskog rata - o kakvoj je sanaciji riječ?

Tako je - i puno prije Domovinskog rata. Cijev je tu postavljena prije 70-ak godina. Nije ona u lošem stanju, ali kroz vrijeme je došlo do male pukotine, i s obzirom na to da se radi o visokotlačnom vodu - onda je došlo do većeg puknuća. Očekujemo da bi radovi trebali biti gotovi kroz nekoliko sati. Zatim će se voda pustiti i napuniti vodospremu te pustiti građanima.

Od kada su građani bez vode? Što je sa školama i vrtićima?

Puknuće je nastalo u utorak u popodnevnim satima, negdje oko 17.30, i onda je još par sati bilo vode u sustavu i onda je nestala. Već sad ulazimo u drugi dan otkako građani nemaju vode, a što se tiče ovih institucija, a ne samo institucija - nego i građana, mi smo osigurali dostavu vode uz pomoć vatrogasnih cisterni koje su raspoređene na nekoliko lokacija.

Hoće li se sada malo više obraćati pozornost upravo na te vodovodne cijevi da se ne bi ponovo dogodila ista situacija?

Radi se o sustavu koji je ugrađen prije 70-ak godina - ima tu više kilometara tih cijevi. Grad Knin inače ima dva vodovoda - jedna visoka i jedna niska zona - pa možda možemo u budućnosti razmišljati o povezivanju ta dva sustava, tako da kad jedan sustav ima problema s punjenjem, da se onda iz drugog sustava može puniti vodosprema. To je nekakva ideja.