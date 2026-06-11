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Puknula cijev u Kninu: 'Ovo je najveći komunalni kvar još od Domovinskog rata'

Puknula cijev u Kninu: 'Ovo je najveći komunalni kvar još od Domovinskog rata'
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Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/Ilustracija

Oštećen je glavni vod, cijev promjera 30 centimetara stara oko 70 godina, a zbog opasnosti od urušavanja radnici nisu mogli odmah početi s otklanjanjem kvara

11.6.2026.
13:16
Jaga Komazec
Miranda Cikotic/PIXSELL/Ilustracija
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Velik dio Knina ostao je bez pitke vode nakon puknuća glavne vodovodne cijevi, a vodoopskrbom je pogođeno oko 70 posto potrošača. Problemi su zahvatili takozvanu nisku zonu grada, dok se građani do završetka sanacije opskrbljuju vodom iz cisterni, prenosi slobodna dalmacija.

Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić ocijenio je da je riječ o najvećem komunalnom kvaru na području grada još od Domovinskog rata. Oštećen je glavni vod, cijev promjera 30 centimetara stara oko 70 godina, a zbog opasnosti od urušavanja radnici nisu mogli odmah početi s otklanjanjem kvara.

Djelatnici Komunalnog ne mogu raditi na otklanjanju puknuća prije nego što se osigura područje, kako ne bi došlo do urušavanja, objašnjava gradonačelnik.

Većim strojevima teško je prići oštećenom području jer se nalazi na kosini, u gustoj šumi. 

Nepristupačan teren

"Radnici su otkopali cijev na dubini od šest metara. Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, kosini, u gustoj šumi. Postojala je opasnost od klizišta zbog čega je prijetila opasnost da netko strada. Sada su se stvorili uvjeti za zamjenu cijevi, nakon čega će se pustiti voda", rekao je Ćaćić.

Dodao je da su zbog zahtjevnog terena radnici morali koristiti manje strojeve.

Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, voda bi mogla biti puštena do 14h.

Dok se kvar ne otkloni, Grad Knin osigurao je opskrbu pitkom vodom putem cisterni. One se nalaze na križanju Sinjske ceste i Ulice Domovinskog rata u Kovačiću, kod Doma za starije i nemoćne osobe te pored Gospine crkve, prenosi sibenik.in.

KninMarijo ĆaćićPitka VodaVodovodna Cijev
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