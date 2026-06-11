Jurilice vrijedne milijune eura stigle u Zagreb: Pogledajte ovaj luksuz na četiri kotača

Zagreb je ugostio više od 80 luksuznih i sportskih automobila. Više milijuna eura vrijedni automobili izloženi su na jednom od najvećih automobilskih i lifestyle događanja u ovom dijelu Europe. Mogu se pogledati u zagrebačkom Buzinu od 17 do 22 sata i sutra ujutro, a ulaz za posjetitelje je besplatan.

Sutra kreću na daljnje putovanje iz Zagreba za Istru, gdje posjetitelje očekuje nastavak bogatog programa.

"Pa ovo je događaj koji okuplja ljubitelje automobila na jednom višem nivou. To je jedan spoj hedonizma, gastronomije, turizma, ljubavi prema automobilima - sve u jednom", rekao je suorganizator i izlagač Karlo Beštak.

O okupljanju kolekcionara i ljubitelja brzih jurilica - RTL-ova Mia Franceković razgovarala je sa Semirom Pepićem, jednim od sudionika manifestacije.

Što za Vas znači ovaj događaj?

Mi smo došli iz Münchena - doputovali smo već sinoć. Očekujemo, u ovih narednih 3-4 dana, jako dobro druženje, jako dobru komunikaciju i dobar networking - zato smo se pridružili i jedva smo dočekali. Sve najbolje. Prvi utisci samo eventa su jako, jako dobri tako da mislim da samo može biti top.

Jeste li ovdje prvi put?

Prvi put generalno učestvujem u ovako jednom skupu. Inače dolazimo iz prodaje automobila tako da mislim da smo pogodili pravi događaj.

Kolika je najveća brzina koju postignete na ovakvim eventima i vožnjama?

Pa s obzirom da sam prvi put na ovako nekom eventu - ne znam - vidjet ćemo koliko nam bude dozvoljeno, ali vozili smo već 300-320, to je moguće na njemačkim autoputovima, ne baš na ovim našim. Do 300 nije problem!

Koji je plan za sutra?

Za sutra je plan slušati agendu, pratiti što kaže agenda. Ta vožnja od Zagreba do Opatije - baš se radujemo i jedva ju očekujem.