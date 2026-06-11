Hrvati otkrili koju utakmicu Vatrenih najviše pamte: 'Svaku, jer su napete i trgaju živce'

Večeras počinje Svjetsko nogometno prvenstvo kojem su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, a velika su očekivanja i od naše reprezentacije.

S euforijom su ispraćeni iz Hrvatske, a euforija ih je dočekala i na američkom tlu. Na njihovom prvom treningu na otvorenom su ih dočekale tamburicue i 800 navijača.

Momčad izbornika Zlatka Dalića na posljednja je dva Mundijala osvojila dvije medalje - srebro u Rusiji i broncu u Katru. Prvu utakmicu, Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleza.

'Možemo svi zajedno biti zadovoljni'

"Evo, mi smo se vozili po ovoj vrućini. Jutros smo krenuli rano iz Cookburga da bi stigli ovdje, da bi nastupali kratko tu i da bi vidjeli naše reprezentativce i poželjeli im sreću i puno zdravlja i da prođemo grupu pa dalje ćemo vidjeti", rekao je Dario Barišić iz Coeburna u SAD-u.

"Za hrvatsku reprezentaciju definitivno znaju. Kažu: pa for god's sake to je reprezentacija koja osvaja medalje zadnja dva prvenstva, bronce i srebro", rekao je Pjer Šimunović, veleposlanik Hrvatske u SAD-u.

"Nadam se da ćete ove godine vi i Bosna, balkanske zemlje koje ću ja podržavati, nadam se da ćete biti uspješni kao i inače", rekao je Grigor iz Alexandrije u SAD-u.

"Ovoliko navijača pristalica Hrvatske pokazuje poštovanje i koliko cijene naše igrače tako da igrači su zadovoljni, to je najbitnije i možemo svi zajedno bit zadovoljni i pripremat se za Englesku", rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Pitali smo vas

U našoj temi dana pitali smo vas koju ste utakmicu hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu zapamtili i zašto?

Evo nekoliko vaših odgovora:

"2018. Rusija, protiv Engleza u 109. minuti Super Mario za 2:1 i finale", napisala je Jasna Živković Stanković.

"Svaku, jer su napete i trgaju mi živce, a moram ih gledati jer volim našu repku, sretno nam 17.06.", komentirala je Jeniseja Fistrek.

"Pamtim onu protiv Engleza, koji su nas omalovažavali, a na kraju smo ih šokirali", napisala je Lidija Novak.

"2018. protiv Rusije. Rakitić po drugi put donio pobjedu iz jedanaesterca", komentirao je Luka Barilarić.

"Njemačka '98. Moja prva takva, sa 12 godina sam bio uvjeren da nam ne mogu ništa, da ćemo ih razbiti i tako je i bilo", napisao je Josip Braco Bačani.

"Sve, jer smo pokazali da smo mali, a tako veliki", komentirala je Marija Margeta.