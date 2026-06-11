Detalji velike zaplijene kod Jasenovca: Žena (70) pala s Rolex satovima, luksuznim naočalama...

Velika zapljena krivotvorenih skupocjenih satova, naočala i novčanika na graničnom prijelazu Jasenovac.

Granična policija otkrila ih je rutinskom kontrolom autobusa koji je prometovao iz Bosne i Hercegovine za Sloveniju i to kod 70-godišnje putnice.

Među zaplijenjenim predmetima je pet Rolex satova, dva Cartier sata, naočale, novčanik, ali i najnoviji iPhone 17.

O ovoj zaplijeni smo razgovarali s Tomislavom Kraljem, predstojnikom Carinskog ureda Jasenovac.

Kako ste otkrili ovaj zanimljiv ulov?

To je bilo u rutinskoj kontroli, djelatnici carine su izdvojili jedan autobus redovne linije na relaciji Banja Luka-Ljubljana. Kod jedne vremešne putnice od 70 godina u osobnoj prtljazi našli su neprijavljenu robu.

Je li to bilo pomno skriveno?

Ne, to je bilo unutar torbe, pomiješano s normalnom robom. Znači, nismo znali, bila je jedna rutinska kontrola i isplivao je ulov.

Kolika je vrijednost ove robe i što je na kraju bilo s gospođom?

Teško je procijeniti kolika je vrijednost robe jer mi sumnjamo da se radi o neoriginalnoj robi. Putnica je u skraćenom prekršajnom postupku prijavljena za neprijavu robe. Platila je dvije trećine kazne, roba se oduzela, a putnica je nastavila putovanje pošto je platila novčanu kaznu.

Kolika je bila kazna?

Kazna je bila izrečena 1.200 eura, znači dvije trećine - 800 eura i 30 eura troškovi postupka.

Što će sada biti s ovom robom?

Robu sada preuzimaju službenici Carinske uprave, ići će se dalje u provjeru i dokazivanju radi li se o originalu ili o kopijama. Ovisi o tome što će se dokazati, sukladno tome će ići postupak dalje.

Koliko često se na ovom graničnom prijelazu zatekne ovakva roba?

Zna se dogoditi, možda ne takva roba. To je granični prijelaz male kategorije, znači imamo promet putnika od milijun i 700 tisuća, neka je vozila 720 tisuća godišnje, ali prekršaja imamo 260 do 300 svake godine.