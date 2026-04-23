VELIKI ULOV /

Albanac pao na hrvatskoj granici: Carinike iznenadilo što su mu našli u pokvarenom autu

Na graničnom prijelazu Karasovići na granici s Crnom Gorom spriječen je pokušaj krijumčarenja veće količine lijekova. Pregledom automobila u kvaru koji se nalazio na prikolici, hrvatski carinici su prije dva dana pronašli gotovo 25 tisuća različitih tableta. 

Tu su bile i  brojne kreme, ampule i šamponi, te drugi medicinski proizvodi. Osumnjičeni nije posjedovao dokumentaciju kojom bi dokazao zakonito stjecanje i podrijetlo robe, priopćila je Carinska uprava.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, protiv državljanina Albanije podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

23.4.2026.
17:08
RTL Danas
LijekoviZaplijenaGranicaCrna GoraCarina
