Evo kako je pao ključni gol u Baroknom gradu i kako je Rijeka pritiskala do kraja!

U pretposljednjem ogledu 31. kola HNL-a, u borbi za treće mjesto na ljestvici, nogometaši Varaždina su pred svojim navijačima pobijedili Rijeku s minimalnih 1-0 (0-0).

Jedini je pogodak na utakmici postigao Luka Mamić koji je u 54. minuti realizirao jedanaestearac. Bila je to ujedno 13. ovosezonska ligaška pobjeda Varaždina čime je postavio novi klupski rekord.

Time se Varaždin dodatno učvrstio na trećem mjestu ljestvice te trenutačno ima pet bodova više od Rijeke, aktualnog prvaka.

Relativno oprezno su obje momčadi otvorile utakmicu, a nakon uvoda je dva puta vrlo opasno zaprijetila Rijeka. Prvo je u 16. minuti na pladnju pogodak imao Adu-Adjei koji je loše reagirao nakon kornera u gotovo idealnoj situaciji jer je imao otvoren put prema domaćoj mreži.

Samo tri minute kasnije Rijeka je propustila novu šansu. Glavom je pucao Gojak, a odlično je reagirao varaždinski vratar Zelenika i spriječio vodstvo gostiju. Uzvratio je potom i Varaždin. U 27. minuti je Latković pucao tik pored vratnice.

U ostatku prvog poluvremena ponovno je Rijeka bila aktivnija, ali na odmor se otišlo bez golova. Rezultatska promjena dogodila se odmah na startu drugog dijela. Tavaresa je u gostujućem šesnaestercu srušio vratar Zlomislić nakon čega je dosuđen jedanaesterac. Miran i precizan kod udarca s bijele točke bio je Mamić koji je doveo Varaždin u vodstvo od 1-0.

Poslije primljenog pogotka još je žešće pritisnula Rijeka, ali vrlo često su se napadi gostiju svodili na ubačaje i u tom periodu dvoboja izostale su prave prilike aktualnog hrvatskog prvaka.

U 72. minuti se u prilici našao Čop, ali niti je pucao pa zaprijetio, niti je napadač Rijeke na pravi način proigrao suigrača u boljoj poziciji. Puno bolja šansa za Rijeku dogodila se u 75. minuti. Stvorena je velika gužva pred domaćim vratima, a na kraju je pucao Lasickas, ali je i taj pokušaj zaustavio Zelenika.

Sve do kraja dvoboja igralo se cijelo vrijeme u domaćem šesnaestercu ili oko njega. Pokušavali su za Rijeku Barco, Majstorović pa dva puta Čop, ali Varaždin je sve izdržao i na kraju uzeo iznimno važna tri boda.

