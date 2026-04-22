Trenutak odluke u Baroknom gradu: Mamić s bijele točke donio Varaždinu veliku pobjedu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

veliko slavlje /

U pretposljednjem susretu 31. kola SuperSport HNL-a, u izravnoj borbi za treće mjesto, Varaždin je pred svojim navijačima svladao Rijeku s minimalnih 1:0.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 54. minuti kada je Luka Mamić sigurno realizirao jedanaesterac i donio domaćinima vrijedno vodstvo, koje su uspjeli sačuvati do kraja susreta.

Ovom pobjedom Varaždin je stigao do 13. prvenstvenog slavlja ove sezone, čime je postavljen novi klupski rekord. Ujedno su se dodatno učvrstili na trećem mjestu ljestvice, s pet bodova prednosti ispred aktualnog prvaka Rijeke.

