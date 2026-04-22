veliko slavlje /

Trenutak odluke u Baroknom gradu: Mamić s bijele točke donio Varaždinu veliku pobjedu

U pretposljednjem susretu 31. kola SuperSport HNL-a, u izravnoj borbi za treće mjesto, Varaždin je pred svojim navijačima svladao Rijeku s minimalnih 1:0.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 54. minuti kada je Luka Mamić sigurno realizirao jedanaesterac i donio domaćinima vrijedno vodstvo, koje su uspjeli sačuvati do kraja susreta.

Ovom pobjedom Varaždin je stigao do 13. prvenstvenog slavlja ove sezone, čime je postavljen novi klupski rekord. Ujedno su se dodatno učvrstili na trećem mjestu ljestvice, s pet bodova prednosti ispred aktualnog prvaka Rijeke.

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu.

22.4.2026.
22:04
Sportski.net
VaraždinHnlRijeka
