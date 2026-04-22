Ova utakmica gurnula je Vukovar na milimetar do povratka u drugoligaško društvo

SVE MANJE NADE /

Nogometaši Gorice u 31. kolu HNL-a su svladali Vukovar 1991 s 2-1 (1-1) na osječkom Gradskom vrtu čime su sebe dodatno odmaknuli od dna ljestvice, a baš tamo još žešće pritisnuli svog današnjeg suparnika. Gorica je ostala osma te sada ima 35 bodova. Pretposljednji Osijek je na 31 bodu, dok je Vukovar 1991 posljednji s 24 i nakon rezultata ovog kola dodatno se približio ispadanju iz elitnog ranga hrvatskog nogometa.

Gosti iz Velike Gorice su poveli u 19. minuti golom Žana Trontelja, dok je u nadoknadi prvog dijela dosuđen jedanaesterac za domaćina, a Jakov Puljić je bio precizan za 1-1. Pobjednički pogodak gosti su dali u 66. minuti kada je s bijele točke pogodio Ante Erceg za konačnih 2-1.

U videu poledajte golove s utakmice Vukovara i Gorice.

