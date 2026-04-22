Tottenham više ne krivi trenere: Sad su dali otkaz psihologu i traže novog da pomogne igračima

Tottenham Hotspur poduzeo je očajnički korak oglašavanja za novog klupskog psihologa kako bi pokušao ispraviti krhki moral momčadi koja se trenutno očajnički bori za ostanak u Premier ligi.

Sjevernolondonska momčad prošla je kroz pravu noćnu moru 2026. godine, ne uspijevajući ostvariti niti jednu pobjedu u ligi, ostavljajući vodstvo uvjerenim da je mentalni umor sada jednako velika prijetnja kao i njihova forma na terenu, piše Goal.

Klub je objavio oglas za posao visoko utjecajnog psihologa performansi, a odluka ukazuje na priznanje uprave da taktičke prilagodbe i fizička kondicija same po sebi više nisu dovoljne za ispravljanje silazne putanje momčadi.

"Tražimo izvanrednog psihologa za performanse koji će se pridružiti našoj ekipi za performanse... Radeći kao dio multidisciplinarnog tima, vodit ćete pružanje psihološke podrške utemeljene na dokazima elitnim profesionalnim igračima. Uloga obuhvaća individualnu podršku igračima, sustavni rad u trenerskom i izvedbenom osoblju te kontinuirani razvoj psihološki utemeljene kulture performansi u cijeloj ekipi. Ova uloga zahtijeva praktičara koji je vjerodostojan, diskretan i vrlo učinkovit u okruženju Premier lige, sposoban izgraditi povjerenje s igračima i trenerima, a istovremeno djeluje s profesionalnom strogošću koja se očekuje na najvišoj razini igre", stoji u oglasu kluba.

Trauma u sudačkoj nadoknadi uzima svoj danak

Činilo se da je prijelomna točka nastupila tijekom demoralizirajućeg remija 2-2 s Brightonom prošlog vikenda. Nakon što je Xavi Simons doveo Spurse u vodstvo impresivnim golom, izjednačujući gol Georginija Ruttera u sudačkoj nadoknadi ostavio je domaćine zapanjenima. Simons je bio na rubu suza nakon posljednjeg zvižduka, dok se nekoliko njegovih suigrača u očaju srušilo na travnjak. Ova nemogućnost da se dočekaju utakmice postala je ponavljajuća tema u sezoni u kojoj je samopouzdanje isparilo.

Novi trener Roberto De Zerbi nije gubio vrijeme dijagnosticirajući nedostatak vjere momčadi. Dok je Talijan pokušao implementirati ekspanzivniji stil igre, glasno je govorio o potrebi za promjenom mentaliteta. Uoči ključnog gostovanja u Molineuxu na susret s Wolvesima, upozorio je svoje zvijezde da nema mjesta samosažaljenju u borbi za opstanak.

"Ponosan sam na njihovu igru ​​- moraju biti jači i usredotočeni samo na utakmicu i da onda dođu na trening poslijepodne s osmijehom, jer inače odmah idu kući. Nemam vremena vidjeti negativne ljude, vidjeti tužne igrače ili tužne asistente."

Smion plan za opstanak

Unatoč tmurnoj atmosferi i činjenici da klub ostaje bez ligaške pobjede u 2026., De Zerbi javno projicira potpuno povjerenje u svoju sposobnost da brod dovede do sigurnosti. Dok su Spursi na 18. mjestu i dva boda udaljeni od sigurne zone, Talijan je tvrdio da njegova momčad ima kvalitetu za savršen završetak sezone i izbjegavanje povijesnog pada u Championship.

"Imamo još pet utakmica - teško je, svatko od nas zna da je to težak trenutak, teška je situacija - ali imamo još pet utakmica, 15 bodova, a ova momčad je sposobna pobijediti u pet utakmica zaredom", rekao je De Zerbi. "Sada je teško čuti moje riječi, ali ako promatrate igrače, ako analizirate razinu igrača, mislim da možemo pobijediti u pet utakmica zaredom." Ne želim biti arogantan, jer nisam arogantan, pogotovo sada, ali imamo dovoljno kvaliteta da se borimo i pobjeđujemo u utakmicama zaredom."

Tottenham će u subotu nastojati ostvariti prvu od tih pobjeda protiv Wolvesa, koji su na dnu ljestvice.

Standings provided by Sofascore

