Katarina Runje na suđenju iznijela svoju istinu: 'Neću se osjećati krivom zato što sam se branila'

Finalna epizoda serije "Divlje pčele" donijela je pred gledatelje dugo očekivano suđenje Katarini Runje, jednom od omiljenijih likova među publikom. Kroz cijelu seriju Katarina je bila prikazana kao žena rastrgana između vlastitog morala, životnih okolnosti i odluka koje je donosila kako bi zaštitila sebe i svoju obitelj, zbog čega su njezine sudbine i postupci često izazivali podijeljena mišljenja gledatelja.

Tijekom suđenja našla se pod pritiskom tužitelja koji je njezin čin nastojao prikazati kao unaprijed planirani zločin, ali Katarina nije dopustila da ispitivanje krene u tom smjeru, piše RTL.hr.

Prekinula je tužitelja riječima: "Ja ne razumijem tu vašu igru. Vi kao da ste sami otkrili da sam ja počinila zločin pa ćete me natjerati da se osjećam krivom", a potom podsjetila na činjenicu koju je, prema njezinu mišljenju, optužba zanemarivala: "Pa ja sam se sama predala!"

Foto: RTL Promo

Tom izjavom istaknula je da nije pokušala izbjeći odgovornost niti pobjeći od posljedica svojih postupaka, već se sama prijavila vlastima.

Nastavljajući svjedočenje, Katarina je jasno poručila kako ne osjeća krivnju zbog onoga što se dogodilo jer smatra da je djelovala u samoobrani.

"Neću se osjećati krivom zato što sam se branila. Što sam spašavala goli život?", rekla je pred sudom te dodala kako vjeruje da bi je Petar Vukas toga dana ubio da se nije obranila.

"Da je obrnuto bilo, da je Petar ubio mene, on ne bi vidio ni dana suda. U to sam sigurna", poručila je aludirajući na utjecaj i moć obitelji Vukas.

Tijekom svjedočenja otkrila je i bolne detalje iz prošlosti koji su obilježili njezin odnos s Petrom Vukasom pa priznala da brak nije bio rezultat ljubavi, nego straha i osjećaja da nema drugog izbora.

Posebno emotivan trenutak uslijedio je kada je progovorila o vlastitim pogreškama i odlukama koje je donosila kroz život. "Pristala sam na dogovor zato što sam znala da ću izgubiti sve", priznala je, a potom dodala: "Ja sam kriva za puno toga. Jer sam se udala za čovjeka kojeg nisam voljela, jer sam pristala na dogovor na koji nikad nisam trebala pristati."