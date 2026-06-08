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Ljubavne priče iz 'Divljih pčela' osvojile su publiku: Ovo su romanse koje su se dogodile u Vrilu

Ljubavne priče iz 'Divljih pčela' osvojile su publiku: Ovo su romanse koje su se dogodile u Vrilu
Foto: RTL Promo
Kata i Petar
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Večeras završava prva sezona serije "Divlje pčele", RTL-ovog uspješnog projekta koji je iz epizode u epizodu osvajao gledatelje svih generacija.

Priče iz malog Vrila postale su tema razgovora diljem Hrvatske, a posebno su publiku dirnule ljubavne sudbine njegovih stanovnika. Kroz sezonu smo pratili veze koje su se rađale usprkos preprekama, tajnama i obiteljskim sukobima, zbog čega su emocije često bile snažnije od svih drugih zapleta.

Gledatelji su se vezali uz likove, navijali za njihove sretne trenutke i proživljavali njihove gubitke kao da su dio njihove svakodnevice.

Među svim ljubavnim pričama posebno su se izdvojili Rajka i Ranko, koji su postali apsolutni favoriti publike portala RTL.hr, a u galeriji se prisjetite svih ljubavnih priča kojima smo svjedočili u Vrilu.

8.6.2026.
19:04
Hot.hr
RTL Promo
Divlje PčeleTvSerijeRtlVoyoLjubavni Parovi
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