NOVI ŠOK /

Tudorov odlazak ništa nije promijenio: Tottenham tone prema ispadanju iz Premier lige

Tottenham tone prema ispadanju iz Premier lige
Foto: Dalton Bowden/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tottenham je bez pobjede od kraja prošle godine

18.4.2026.
21:43
Hina
Tottenham i Brighton su večeras u Londonu remizirali 2-2 u 33. kolu engleske Premier lige.

Domaća momčad povela je golom Pedra Pora u 39. minuti, a Brighton je izjednačio golom Kaorua Mitome u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Tottenham je ponovno poveo u 77. minuti golom Xavija Simmonsa, prije nego što je Brighton došao do boda u petoj minuti sudačke nadoknade preko Georginija Ruttera.

Brighton je prekinuo niz od tri pobjede i deveti je u Premier ligi s 47 bodova.

Tottenham je i 15. utakmicu zaredom ostao bez pobjede u Premier ligi i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mjestu, s 31 bodom. Posljednju pobjedu Tottenhama u domaćem prvenstvu ostvario je 28. prosinca u gostima kod Crystal Palacea (1-0).

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
