Tudor organizirao 'operaciju' da sakrije prelijepu Stefaniju, a onda priredio scenu za pamćenje

Igor Tudor (48), proslavljeni hrvatski nogometaš i cijenjeni trener čija je karijera obilježena velikanima poput Juventusa i Hajduka, jednako je poznat po svojoj beskompromisnosti na terenu koliko i po odluci da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Ipak, trenutak koji ni uz najveći trud nije mogao proći ispod radara bilo je njegovo vjenčanje sa Stefanijom Lešić, današnjom gospođom Tudor. Njihovo sudbonosno "da", izrečeno je prije dva desetljeća.

Sudbonosno 'da' u Splitu i operacija skrivanja

Drugog srpnja 2005. godine, nakon pet godina veze koja je započela krajem devedesetih, Igor i Stefanija okrunili su svoju ljubav brakom. Ceremonija je održana u konkatedrali svetoga Petra na splitskim Gripama. U to vrijeme Tudor je bio na vrhuncu igračke karijere kao zvijezda torinskog Juventusa, pa je interes medija bio golem. Svjestan toga, Tudor je organizirao pravu malu operaciju kako bi zaštitio intimu najvažnijeg dana. Angažirao je prijatelje čiji je zadatak bio držati znatiželjne fotografe i snimatelje na sigurnoj udaljenosti od crkve i uzvanika.

Unatoč svim naporima, nekoliko fotografija ipak je uspjelo pronaći put do javnosti, otkrivajući elegantan par. Igor je nosio klasično crno odijelo, dok je Stefanija blistala u profinjenoj vjenčanici. Igorov kum bio je njegov prijatelj iz djetinjstva Marko Jurić, dok je uz Stefaniju stajala njezina prijateljica i kuma Marijana Filipović.

Slavlje pod velom tajne na Hvaru

Nakon obreda u Splitu, slavlje se preselilo na najsunčaniji hrvatski otok. Mladenci i njihovih 170 uzvanika ukrcali su se na katamaran i zaplovili prema Hvaru, gdje je proslava nastavljena do dugo u noć u hotelu Podstine. Među uzvanicima su se našli brojni Tudorovi suigrači i prijatelji, poput Darija Šimića, Ivana Leke, Stipe Pletikose, Slavena Bilića, Ivana Jurića, Jurice Vučka i Zvonimira Deranje.

Jedan od najromantičnijih trenutaka, koji pokazuje nježniju stranu strogog sportaša, dogodio se prije same svadbe. Kako su tada prenijeli mediji, Igor je svojoj budućoj supruzi otpjevao bezvremenski hit klape Intrade "Da te mogu pismom zvati".

Tko je samozatajna Stefanija Tudor?

Prije nego što je postala stup Tudorove obitelji, Stefanija Tudor, djevojački Lešić, gradila je uspješnu karijeru u svijetu mode. Javnost ju je upoznala kao uspješnu manekenku, a vrhunac njezine karijere bila je titula prve pratilje na izboru za Miss Dalmacije. Njezina odlučnost došla je do izražaja kada je odustala od natjecanja za Miss Hrvatske, javno izrazivši sumnju u regularnost izbora.

Obiteljska oaza daleko od stadionske buke

U godinama koje su uslijedile, Igor i Stefanija stvorili su svoju oazu mira. Postali su roditelji troje djece - najstarijeg sina Roka te kćeri Mije i Eve. Svoj dom pronašli su na splitskim Bačvicama, gdje žive povučenim životom, okruženi drugim poznatim Splićanima koji, poput njih, cijene privatnost. Par se iznimno rijetko pojavljuje zajedno u javnosti; jedna od posljednjih prilika kada su ih fotografi snimili bila je na koncertu Petra Graše u Splitu 2023. godine.

