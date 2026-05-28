U Škotskoj odahnuli: 'Clarke ostaje izbornik'
Clarke je na klupu Škotske sjeo 2019., a momčad je odveo na prvo Svjetsko prvenstvo od 1998.
Izbornik škotske reprezentacije Steve Clarke potpisao je novi ugovor zahvaljujući kojem će ostati na čelu škotske repezentacije do Svjetskog prvenstva 2030. godine, objavio je u četvrtak Škotski nogometni savez.
Clarke, najuspješniji izbornik Škotske, nastavit će obnašati tu dužnost i nakon Svjetskog prvenstva koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, a vodit će i škotske nogometaše i na putu do Eura 2028., koje će zajednički organizirati Velika Britanija i Irska.
Produženje ugovora osigurava kontinuitet za momčad koja se priprema za svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu u 28 godina, a Clarke je s reprezentacijom prošao kroz kvalifikacije za dva uzastopna Europska prvenstva i predstojeće svjetsko prvenstvo.
"Uistinu mi je čast voditi svoju momčad na naše prvo Svjetsko prvenstvo u 28 godina i ponosan sam što nastavljam biti izbornik", rekao je 62-godišnji Clarke koji je škotski izbornik već sedam godina. "Znam da škotski navijači cijene postignuća ove skupine u kvalifikacijama za dva uzastopna Europska prvenstva i jednako sam siguran da se cijela nacija radovala našoj kvalifikaciji za Svjetsko prvenstvo 2026. nakon tako dugo vremena.
Škotska je u skupini C na Svjetskom prvenstvu, a otvara ga utakmicom protiv Haitija 14. lipnja. Drugu utakmivu u skupini gra 20. lipnja protiv Maroka, a zadnju 25. lipnja protiv Brazila.
