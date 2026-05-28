DO 2030.

U Škotskoj odahnuli: 'Clarke ostaje izbornik'

U Škotskoj odahnuli: 'Clarke ostaje izbornik'
Foto: Andrew Milligan/PA Images/Profimedia

Clarke je na klupu Škotske sjeo 2019., a momčad je odveo na prvo Svjetsko prvenstvo od 1998.

28.5.2026.
13:33
Hina
Izbornik škotske reprezentacije Steve Clarke potpisao je novi ugovor zahvaljujući kojem će ostati na čelu škotske repezentacije do Svjetskog prvenstva 2030. godine, objavio je u četvrtak Škotski nogometni savez.

Clarke, najuspješniji izbornik Škotske, nastavit će obnašati tu dužnost i nakon Svjetskog prvenstva koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, a vodit će i škotske nogometaše i na putu do Eura 2028., koje će zajednički organizirati Velika Britanija i Irska.

Produženje ugovora osigurava kontinuitet za momčad koja se priprema za svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu u 28 godina, a Clarke je s reprezentacijom prošao kroz kvalifikacije za dva uzastopna Europska prvenstva i predstojeće svjetsko prvenstvo.

"Uistinu mi je čast voditi svoju momčad na naše prvo Svjetsko prvenstvo u 28 godina i ponosan sam što nastavljam biti izbornik", rekao je 62-godišnji Clarke koji je škotski izbornik već sedam godina. "Znam da škotski navijači cijene postignuća ove skupine u kvalifikacijama za dva uzastopna Europska prvenstva i jednako sam siguran da se cijela nacija radovala našoj kvalifikaciji za Svjetsko prvenstvo 2026. nakon tako dugo vremena.

Škotska je u skupini C na Svjetskom prvenstvu, a otvara ga utakmicom protiv Haitija 14. lipnja. Drugu utakmivu u skupini gra 20. lipnja protiv Maroka, a zadnju 25. lipnja protiv Brazila.

