Bio na korak od mirovine, nastavio igrati nakon razgovora s izbornikom i odveo državu na Svjetsko

Nogomet ponekad piše čudne, ali predivne priče. Od Leicestera 2016., Hrvatske 1998. ili Islanda 2016. nogomet je bio prepun iznenađenja, a jedno od njih ovoga nam puta dolazi iz Škotske.

Dvaput na korak do mirovine

Već smo ranije pisali o Heartsu – škotskom klubu iz glavnog grada Edinburga koji pokušava srušiti četrdesetogodišnju dominaciju “Old Firm” derbija, to jest Celtica i Rangersa. No ovog puta priča ne uključuje Hearts, već njihovog četvrtog vratara – Craiga Gordona. Gordon (42) je čovjek s nevjerojatnom karijerom punom uspona i padova. Karijeru je započeo još davne 2001. kada je iz Heartsa otišao na posudbu u Cowdenbeath. Nakon toga je uslijedilo šest godina u klubu iz Edinburga prije nego je potpisao za engleskog velikana Sunderland. Ondje se zadržao pet godina, no zbog učestalih problema sa ozljedama 2012. je stao. Konstantni problemi s koljenima za mnoge to bi bio kraj, a dvjestotinjak nastupa za klub i još četrdesetak za reprezentaciju izgledaju sasvim solidno. No, to Gordonu nije bilo dovoljno. Gordon je čekao, oporavljao se, a 2014. nakon neuspjele probe u Rangersu potpisao je ugovor s klubom s kojim ga se godinama povezivalo.

Gordon je umjesto u Rangersu završio u Celticu, a u zeleno-bijeli dio Glasgova je stigao nakon više od dvije godine poslije zadnjeg nastupa. To se pokazalo kao odličan potez jer je Gordon napokon, nakon dugo vremena, bio zdrav. U Celticu je osvojio 14 trofeja i odigrao 242 nastupa, a u ljeto 2020. se odlučio vratiti kući te je potpisao za svoj Hearts kako bi mu pomogao da se vrati u prvu ligu. To mu je uspjelo te je u sljedećoj sezoni 2021./22. Hearts iznenadio sve i osvojio visoko treće mjesto, a Gordon nagradu za najboljeg igrača lige te sezone. Sljedeće sezone opet peh i lom noge zbog kojeg je propustio 50 utakmica u sezoni 2022./23.

Umjesto mirovine Svjetsko

Vi se sada vjerojatno pitate zašto pišem o golmanu veteranu koji već više od dva desetljeća ne igra veliku ulogu u europskom nogometu. Pišem zato jer Gordon nije stao na onih četrdesetak nastupa, skupio ih je u međuvremenu još toliko. Gordon naime u ovom trenutku ima 83 nastupa za Tartan Army, a posljednja dva su stigla u dvije najbitnije utakmice – onima protiv Grčke i Danske na kraju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, a “najbolje od svega” je to što ta dva nastupa nikada nisu trebali stići. “Imao sam cilj odvesti Škotsku na Svjetsko prvenstvo. Taj cilj ganjam već 21 godinu. Prošlog ljeta sam gotovo završio karijeru, ali izbornik mi je zvao i rekao da bi me mogao trebati.” Izbornik Steve Clarke ga je uistinu trebao te ga je, zbog nedostatka drugih vratara, i zvao.

Gordon se odazvao i postao najstariji Europljanin koji je ikad nastupio u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, srušivši 60 godina star rekord Stanleyja Matthews, i ispunio san koji traje već 21 godinu. Sve to je još impresivnije kad znate da je Gordon ove sezone za Hearts odigrao nula minuta.

