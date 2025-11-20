Suludo Svjetsko prvenstvo: Izborili SP, a navijačima im zabranjen ulazak u SAD

Nogometna reprezentacija Haitija izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026 pobjedom 2:0 nad Nikaragvom i tek drugi put u povijesti će igrati na najvećoj svjetskoj sceni.

Prvi je to put nakon više od pola stoljeća da će nastupiti na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, ali veliki uspjeh prati i nekoliko suludih priča koje okružuju ovu reprezentaciju.

Nakon što se otkrilo kako njihov izbornik Sebastien Migne nikada nije kročio u Haiti otkako je preuzeo reprezentaciju prije 18 mjeseci, sada se zna i da njihovi navijači neće smjeti na utakmice svoje reprezentacije u SAD-u.

"Nemoguće je, preopasno je. U pravilu živim u zemljama u kojima radim, ali ovdje jednostavno ne mogu. Nema više međunarodnih letova", rekao je 52-godišnji Francuz za France Football pojašnjavajući kako zbog brutalnog sukoba oružanih bandi koji je nakon razornog potresa 2010. praktički paralizirao državu, Haiti svoje domaće utakmice igra čak 800 kilometara dalje - na karipskom otoku Curacao.

Migne se u odabiru igrača oslanjao isključivo na telefonske informacije dužnosnika Haitijskog nogometnog saveza.

"Dali su mi sve podatke, a ja sam to vodio onako, na daljinu", objasnio je Migne za čiju momčad igraju igrači koji nastupaju u inozemstvu, među kojima je Jean-Ricner Bellegarde iz Wolverhamptona, rođen u Francuskoj, a tu je i nekoliko nogometaša koji razmatraju igranje za Haiti, poput Sunderlandova napadača Wilsona Isidora.

Što se pak tiče navijača, razlog je američka zabrana ulaska koju je u lipnju potpisao predsjednik SAD-a Donald Trump. Tom je odlukom uveo restrikcije za državljane 12 zemalja, uz obrazloženje da je riječ o mjeri za 'zaštitu nacionalne sigurnosti i interesa SAD-a'. Među zemljama čijim je građanima zabranjen ulazak, bilo kao imigrantima ili turistima, nalazi se i Haiti.

Sama reprezentacija neće imati problema sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, jer odluka američke administracije sadrži izuzetak za 'sportaše i članove sportskih delegacija, uključujući trenere, tehničko osoblje i najbliže članove obitelji, koji putuju radi nastupa na Svjetskom prvenstvu, Olimpijskim igrama ili drugim velikim sportskim događajima'. Međutim, takvo izuzeće ne postoji za navijače pa će na tribinama moći biti samo oni koji simpatiziraju Haiti iz nekih drugih razloga.