Ludnica na Otoku! Momčad iz glavnog grada spremna je nakon 40 prekinuti dominaciju Glasgowa

Vodeći sastav škotskog nogometnog prvenstva Hearts učvrstio se na prvom mjestu 3-1 domaćom pobjedom protiv drugog Celtica u 9. kolu kojom je branitelju naslova pobjegao na čak osam bodova.

Hearts je poveo autogolom Murrayja (8-ag), Celtic je vrlo brzo poravnao preko kapetana McGregora (12), ali Kyziridis (52) i Shankland (54-11m) su početkom nastavka zabijali za konačnih 3-1.

Nakon devet kola vodeći Hearts ima 25 bodova, dok je Celtic drugi sa 17 te se čini kako bi se momčad iz Edinburgha ove sezone mogla ozbiljno uključiti u borbu za naslov prvaka, poglavito što je drugi velikan iz Glasgowa Rangers vrlo loše krenuo u sezonu te je trenutačno na devet osvojenih bodova iz osam nastupa. Posljednji od svoja četiri naslova prvaka Škotske Hearts je osvojio još 1960. godine.

U posljednjih 40 godina nijedna ekipa koja nije Rangers ili Celtic nije osvojila Premiership. Posljednja ekipa koja je to uspjela bila je momčad Aberdeena koja je u sezoni 1984./1985. podigla naslov prvaka.

