Iza Hrvatske su u kvalifikacijama i traže izbornika: Kandidat je legendarni Nijemac

Češka nogometna reprezentacija koja je u skupini s Hrvatskom u potrazi je za novim izbornikom nakon što je smijenjen Pavel Hašek početkom mjeseca nakon remija s Hrvatskom i poraza na Farskim otocima.

Jaroslav Köstl, dosadašnji pomoćnik, vodit će reprezentaciju do kraja kvalifikacija, a talijanski insajder Nicolo Schira otkrio je da je Jürgen Klinsmann u razgovoru s Pavelom Nedvedom i da je blizu preuzimanja češke reprezentacije. Nekadašnji nogometaš Bayerna i Tottenhama slobodan je od veljače prošle godine kada je napustio mjesto izbornika Južne Koreje.

Jurgen #Klinsmann is a candidate for Czech Republic National Team’s coach role. Opened talks. #transfers 🇨🇿 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 25, 2025

Tamo je bio godinu dana, a prije toga je na deset utakmica vodio Herthu u sezoni 2019./20. Trenersku karijeru je počeo kao izbornik Njemačke koju je vodio na Svjetskom prvenstvu 2006. gdje su kao domaćini došli do brončane medalje. Nakon toga je godinu dana vodio Bayern, a od 2013. do 2016. bio je izbornik SAD-a.

