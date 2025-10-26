VELIKO IME /

Iza Hrvatske su u kvalifikacijama i traže izbornika: Kandidat je legendarni Nijemac

Iza Hrvatske su u kvalifikacijama i traže izbornika: Kandidat je legendarni Nijemac
Foto: David Klein/imago Sportfotodienst/profimedia

Jaroslav Köstl, dosadašnji pomoćnik, vodit će reprezentaciju do kraja kvalifikacija

26.10.2025.
12:02
Dominik Franculić
David Klein/imago Sportfotodienst/profimedia
Češka nogometna reprezentacija koja je u skupini s Hrvatskom u potrazi je za novim izbornikom nakon što je smijenjen Pavel Hašek početkom mjeseca nakon remija s Hrvatskom i poraza na Farskim otocima

Jaroslav Köstl, dosadašnji pomoćnik, vodit će reprezentaciju do kraja kvalifikacija, a talijanski insajder Nicolo Schira otkrio je da je Jürgen Klinsmann u razgovoru s Pavelom Nedvedom i da je blizu preuzimanja češke reprezentacije. Nekadašnji nogometaš Bayerna i Tottenhama slobodan je od veljače prošle godine kada je napustio mjesto izbornika Južne Koreje.

 

 

Tamo je bio godinu dana, a prije toga je na deset utakmica vodio Herthu u sezoni 2019./20. Trenersku karijeru je počeo kao izbornik Njemačke koju je vodio na Svjetskom prvenstvu 2006. gdje su kao domaćini došli do brončane medalje. Nakon toga je godinu dana vodio Bayern, a od 2013. do 2016. bio je izbornik SAD-a. 

češka Nogometna ReprezentacijaKvalifikacije Za SpJurgen Klinsmann
