Jakirović niže odlične rezultate, a potezom prema navijačici dirnuo je Englesku

Sergej Jakirović niže odlične rezultate s Hullom i lagano postaje pravi ljubimac navijače tog engleskog kluba, a novim potezom izvan terena sve je dirnuo u srce.

Naime, navijačica Hulla čiji je otac na samrti, podijelila je pismo koje je potpisao osobno Sergej Jakirović. Na posljednjoj utakmici protiv Charltona u subotu prišli su joj iz kluba, uručili joj pismo i rekli "Ovo je od trenera Jakirovića".

“Bok Sophie, jako nam je žao čuti vijesti o tvojem tati. Život zna biti vrlo okrutan. Svi mislimo na tebe, tvojeg tatu i obitelj tijekom ovih teških trenutaka. Cijeli stožer i igrači stoje uz tebe. Zahvalni smo na podršci koju nam daješ i mi smo ovdje kako bismo podržali tebe. Važno je uvijek cijeniti i prisjetiti se posebnih trenutaka koje smo proveli s najbližima. Čuvaj sjećanja na gledanje Tigrova zajedno sa svojim ocem. Svaki put kada nas dođeš pogledati, tvoj će tata biti s tobom", stajalo je u Jakirovićevu pismu.

After posting a photo of my dad & I a few days ago, a letter was delivered to me in my seat at City today. At first I thought I was in trouble - “Are you Sophie?”.. “As this is for you from the manager”.



Brought tears to my eyes. A really lovely gesture by @HullCity #hcafc #utt pic.twitter.com/P85tTNiwJv — S 0 P H I E (@Griffffxs) October 25, 2025

Sergej je oduševio ovim potezom, a njegovi Tigrovi su u nizu od pet utakmica bez poraza. Nakon 12 kola, Hull je na osmom mjestu Championshipa, samo na gol-razliku izvan mjesta koje vode u doigravanje za Premier ligu. To je senzacionalan rezultata s obzirom na to da je Hullu bila predviđana borba za ostanak.

