Modrić i Vatreni u novom luksuznom izdanju: Hrvatska dobila službeni outfit

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je novog službenog off-field outfittera, luksuzni kanadski brend Mackage. Nova kolekcija inspirirana hrvatskim identitetom spaja funkcionalnost i elegantan dizajn, a u kampanji sudjeluju Luka Modrić, Joško Gvardiol, Dominik Livaković i ostale zvijezde Vatrenih.

Kolekcija u crvenoj, bijeloj i tamnoplavoj boji uključuje jakne, pletivo, polo majice i prve Mackage tenisice, dok kampanjski film kroz atmosferu tradicionalnog hrvatskog kluba naglašava zajedništvo i natjecateljski duh reprezentacije.