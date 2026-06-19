Navijači BiH slave potop Katra protiv Kanade: Evo što to znači za Džeku i društvo

U susretu 2. kola skupine B na Svjetskom nogometnom prvenstvu Švicarska je u Los Angelesu svladala Bosnu i Hercegovinu sa 4-1 (0-0).

Prvi gol zabio je Johan Manzambi u 74. minuti, samo dvije minute po ulasku u igru, da bi na 2-0 povisio još jedan igrač koji je ušao s klupe Ruben Vargas u 84. minuti, a 3-0 postavio je Manzambi svojim drugim golom u 90. minuti.

Jedni gol za BiH postigao je također igrač s klupe, 21-godišnji Ermin Mahmić snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora u trećoj minuti nadoknade, on je u igru ušao početkom nadoknade. Konačni rezultat postavio je Granit Xhaka u sedmoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

BiH ima dobre šanse za prolaz dalje, ali moraju pobijediti

BiH je s tim porazom ostala na jednom bodu, ali druga utakmica skupine između Kanade i Katra ponudila je povoljan rezultat za BiH. Kanada je potopila Katar sa 6-0 i Bosna i Hercegovina sada ovisi sama o sebi za prolaz. Naime, pobjeda nad Katrom u trećem kolu, BiH bi dovela do četiri boda i osiguranog trećeg mjesta.

To bi značilo da izabranici Sergeja Barbareza 99 posto imaju i prolaz dalje kao jedni od osam najbolje trećeplasiranih. Pobjedom nad Katrom, BiH može završiti i druga u skupini. Da bi se to dogodilo, Švicarska bi morala pobijediti Kanadu i BiH bi morala imati bolju gol-razliku od Kanade nakon svih susreta.

BiH može proći i s remijem, bili bi treći jer imaju bolju gol-razliku od Katra, ali teško bi im dva boda bila dovoljna da se uguraju među najbolje trećeplasirane. Šanse da će četiri trećeplasirane ekipe imati ukupno jedan bod ili dva i gol-razliku minus četiri su astronomski male.

Da rezimiramo. Bosna i Hercegovina mora ići na pobjedu i s njom će gotovo sigurno ući u nokaut fazu.