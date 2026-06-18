Navijači žestoko o igri BiH u drugom dijelu: 'Kukavičluk kad tad dođe glave...'

U susretu 2. kola skupine B na Svjetskom nogometnom prvenstvu Švicarska je u Los Angelesu svladala Bosnu i Hercegovinu sa 4-1 (0-0).

Prvi gol zabio je Johan Manzambi u 74. minuti, samo dvije minute po ulasku u igru, da bi na 2-0 povisio još jedan igrač koji je ušao s klupe Ruben Vargas u 84. minuti, a 3-0 postavio je Manzambi svojim drugim golom u 90. minuti. Jedni gol za BiH postigao je također igrač s klupe, 21-godišnji Ermin Mahmić snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora u trećoj minuti nadoknade, on je u igru ušao početkom nadoknade. Konačni rezultat postavio je Granit Xhaka u sedmoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Švicarska je na vrhu skupine s četiri boda, tri više od Kanade, Katra i BiH, ali Kanada i Katar će svoj susret 2. kola tek odigrati u ponoć u Vancouveru.

Izdvojili smo neke od komentara navijača BiH nakon utakmice:

"Volimo ih isto kao i prije utakmice. Reprezentacija se bodri i kad gubi."

"Bez obzira na sve ustati pa reći Tarik Muharemović!"

"Daj Mahmiću narednu utakmicu velikih 7 minuta, zaslužio je."

"Okrećemo se obavezama u Zvezdama granda..."

"Idemo dalje! 24. ostaviti srce na terenu."

"Kukavičluk mu dođe glave, Švicarska koja je se nudila do 70 minute,pokloniš im pobjedu kukavičlukom i vraćanjem lopte unazad."