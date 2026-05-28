Viktorija Rađa pokazala zgodnog sina maturanta: 'Srce će mi puknuti'

Kraj svibnja za mnoge je hrvatske srednjoškolce i njihove roditelje posebno emotivno razdoblje. Završava nastava, a slavljem i maturalnim večerima obilježava se kraj jednog važnog životnog poglavlja. U moru objava ponosnih roditelja, jedna se posebno istaknula - ona Viktorije Rađe (48), koja je s pratiteljima podijelila neizmjernu sreću zbog sina Nike, koji je postao maturant.

'Mali Niko maturant'

Supruga našeg proslavljenog košarkaša Dine Rađe, objavila je seriju od tri fotografije koje savršeno dočaravaju slavljeničku atmosferu. Na njima pozira sa suprugom Dinom i sinom Nikom, koji je za ovu prigodu odjeven u elegantno crno odijelo. Obitelj je, čini se, iskoristila popularni "photo booth" kako bi zabilježila ovaj poseban trenutak, a rezultat su spontane i vesele uspomene koje odišu bliskošću i ljubavlju.

Na prvoj fotografiji ponosni roditelji ljube sina u obraze, dok Niko s osmijehom gleda u kameru. Na drugoj, cijela obitelj pozira s rekvizitima - Viktorija nosi velike ružičaste naočale u obliku srca, a Dino duhoviti rajf s očima na oprugama, pokazujući da im smijeha i zaigranosti ne nedostaje. Treća fotografija donosi dirljiv trenutak u kojem sin ljubi oca u obraz.

No, ono što je posebno dirnulo pratitelje jest Viktorijin iskren i emotivan opis. "Vjerojatno su svi roditelji ponosni na svoje dijete, al' meni će srce puknut. Mali Niko maturant", napisala je uz objavu i označila sina.

Ubrzo su uslijedile brojne čestitke u komentarima, a pratitelji su s oduševljenjem pozdravili ovaj obiteljski trenutak. Poruke poput "Čestitke" i "Iskrene čestitke, sretno u budućnosti maturantu!" samo su neke od reakcija koje pokazuju kako je ova objava naišla na topao prijem kod publike.

Podsjetimo, Viktorija i Dino Rađa, koji su u braku od 2001. godine i slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, često dijele trenutke iz svog obiteljskog života. Uz mlađeg Niku, imaju i starijeg sina Roka, a Dino iz prvog braka ima i sina Duju.