Viktorija Rađa podijelila recept svoje mame: 'Ne mogu to tako izvest, ali vjerujte jako sam blizu'

Viktorija Rađa, supruga proslavljenog košarkaša Dine Rađe i bivša Miss Dalmacije,posljednjih je godina izgradila i vjernu publiku na društvenim mrežama, gdje rado dijeli trenutke iz obiteljskog života i svoju veliku strast prema kuhanju. Njezina posljednja objava oduševila je pratitelje kada je u svojoj kuhinji pripremila jelo koje je vraća u najljepše dane djetinjstva. Riječ je o artičokama s bobom i bižima, na način koji je radila njezina mama Mara.

"Danas kuhamo artičoke s bobom i graškom, jelo koje je moja mama uvijek kuhala u ovo doba godine. A ja i dalje to ne mogu tako izvest, ali vjerujte jako sam blizu. Prvo radimo smjesu kojom punimo artičoke. Isjeckana panceta, češnjak, peršin, prezle i maslinovo ulje. Dodati mljeveni komorač, papar i sve dobro zamiješati', ispričala je Viktorija i nastvila.

' A onda pripremimo artičoke. Očistimo ih, odvojimo malo listove i potopimo ih u vodu. Dok se namaču, očistimo mladi bob, grašak koristim kupovni jer domaći nisam pronašla na tržnici. Nakon toga napunimo artičoke smjesom koju smo napravili, uguramo je među listove, da bude slasno. Dodamo u posudu bob i grašak, ulijemo vodu i bijelo vino da ih prekriju, začinimo maslinovim uljem i solju i stavimo kuhati. Kuhaju se petnaestak minuta, ako ne i malo više', dodala je.

'Najradije bi glavu zaronio u teću'

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija koje svjedoče o tome koliko hrana može povezati ljude. "Najradije bi glavu zaronio u teću, eto to bi", komentirao je pjevač Luka Nižetić, dok su se drugi prisjećali vlastitih obiteljskih običaja. "Isto kuhala moja baba, mater i sad ja, najdraža delicija u proliće", potvrdila je jedna pratiteljica. Komentari poput "Nikada nisam kuhala artičoku, ali sad bumdem" pokazuju kako Viktorija uspješno inspirira druge da se i sami okušaju u pripremi jela koja su možda već zaboravili.