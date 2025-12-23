Viktorija Rađa otkrila blagdanske recepte: Bakalar, ali u nešto drugačijem izdanju

Viktorija Đonlić Rađa (48), poznata Splićanka i lifestyle zaljubljenica u kuhanje, godinama na društvenim mrežama dijeli recepte koji oduševljavaju njezine pratitelje. Za nju kuhinja nije samo mjesto pripreme hrane, već prostor druženja, emocija i uspomena koje se stvaraju oko stola.

Poznata je po tome da često kuha za prijatelje i obitelj, a njezina kuhinja mjesto je gdje se razgovori protegnu do kasno u noć. Upravo takvu atmosferu, kaže, želi zadržati i tijekom blagdana koje doživljava kao vrijeme zajedništva i topline.

Bakalar s iznenađenjem i 'nedovršena sarma'

S obzirom na to da su blagdani pred vratima, Viktorija je otkrila što će se ovih dana naći na njezinu stolu. Tradicija je, naravno, nezaobilazna, pa će se pripremati bakalar, ali u nešto drugačijem izdanju. Riječ je o takozvanoj wow bakalar pašteti, inspiriranoj okusima Portugala, u kojoj se uz peršin, češnjak, kapare i slane inćune pojavljuje i neočekivan dodatak – kukuruz.

Osim bakalara, Viktorija je za Cover Style izdvojila i jelo koje je već osvojilo sve koji su ga kušali, a naziva ga “nedovršena sarma”. Iako izgledom podsjeća na bolonjez, riječ je o spoju mljevenog mesa, riže i ribanog kiselog kupusa, jelu koje miriše na dom i blagdane te spaja jednostavnost i puninu okusa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrana kao emocija i ritual

Viktorija često ističe da hrana za nju ima dodatnu, emotivnu vrijednost jer okuplja ljude koje voli, bilo da dolaze zbog nje ili njezina supruga, bivšeg košarkaša Dine Rađe (58). Upravo zato njezini recepti uvijek nose dozu topline i kreativnosti.

I dok njezini pratitelji s nestrpljenjem čekaju svaki novi video iz kuhinje, jedno je sigurno – kod Viktorije Rađe hrana je uvijek više od samog obroka.

POGLEDAJTE VIDEO:Piletić komentirao je li vrijeme da mandat stavi na raspolaganje premijeru