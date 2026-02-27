Ovo je najsigurnije mjesto za autosjedalicu za bebe u vozilu: 'Najbolje je za mališane'

Kada ste roditelj, morate se nositi s mnogim stvarima, a jedna od njih je osigurati da je vaše dijete sigurno za putovanje automobilom. Uostalom, normalno je željeti izaći van sa svojim mališanom i upustiti se u mnoštvo avantura.

Međutim, kada je riječ o sigurnosti, postoje neka pravila kojih se morate pridržavati u automobilu. Najviše dvojbi odnosi se na pitanje koje je mjesto najbolje za autosjedalicu za bebe u vozilu. Ta tema se svojevremeno pojavila i na Redditu, piše Express.

Jedan korisnik pitao je: "Koja je strana sigurnija za autosjedalicu za bebe? Znam da je srednja najbolja, ali tamo ne stane u naš auto. Imali smo je na vozačevoj strani, ali sam razmišljao o mogućnosti da bi mogla postojati razlika. Je li jedna strana sigurnija od druge?".

Na to je jedna osoba odgovorila: "Svaki tehničar za sigurnost djece i putnika kojeg poznajem rekao je da je najsigurnije mjesto za autosjedalicu ono gdje se najbolje i ispravno ugradi".

Druga osoba je dodala: "Ne nužno sigurnije, ali ako parkirate uz cestu, suvozačeva strana bit će strana najbliža pločniku, tako da nećete biti na cesti dok se petljate sa sigurnosnim pojasevima".

Gdje je najsigurnije staviti autosjedalicu za bebe?

Treća je odgovorila: "Uvijek smo autosjedalicu držali na vozačevoj strani jer, ako ste sami u automobilu s bebom, ne morate obilaziti automobil na drugu stranu da biste izvadili bebu".

Četvrta je također komentirala: "Pročitajte priručnik svog automobila kako biste vidjeli postoji li preporuka. Zatim provjerite gdje možete obaviti ispravnu montažu. U priručniku mog automobila piše da zapravo treba izbjegavati sredinu, osim ako je to jedina opcija. Moja sjedalica ne stane iza vozačeve strane kada moj suprug mora voziti, pa je na suvozačevoj strani".

Stručnjaci za automobile iz engleske udruge AA (Automobilska udruga) na svojoj internetskoj stranici dali su vrlo važan savjet kad su autosjedalice za bebe u pitanju.

"Najčešći sudar uključuje udar u prednji dio vašeg automobila, što znači da je stražnje sjedalo obično sigurnije mjesto za putovanje. Stoga je djecu najbolje prevoziti straga", naveli su.

"Središnje stražnje sjedalo najsigurnije je mjesto za pravilno vezano dijete jer je ono najudaljenije od bilo kakvog udara te je manja vjerojatnost da će udariti u deformirane, prodorne dijelove konstrukcije ili da će one pogoditi njega", objasnili su.

Autosjedalica na suvozačevu mjestu

Ponudili su i neke druge savjete.

Ako ste u automobilu samo vi i jedno dijete, postoji mogućnost da ćete poželjeti da se dijete vozi naprijed s vama, pod uvjetom da je pravilno vezano. Ova viša razina kontakta može djelovati umirujuće na vaše dijete, a vama kao vozaču smanjiti ometanje. U nekim slučajevima to može pomoći u smanjenju rizika od nesreće.

"Ako je vaše dijete još uvijek u sjedalici okrenutoj prema natrag, morat ćete je koristiti na stražnjem sjedalu ako je suvozačevo sjedalo zaštićeno zračnim jastukom koji se ne može isključiti. Aktivni zračni jastuk uzrokovat će teške ozljede ili smrt djeteta čija se glava nalazi u neposrednoj blizini ako se on aktivira prilikom sudara", objasnili su.

"Za dječju sjedalicu okrenutu prema naprijed na suvozačevom mjestu, najprije provjerite priručnik svog automobila za savjet. Ako nema specifičnih uputa, općenito preporučujemo pomicanje suvozačevog sjedala što više unatrag na njegovim vodilicama kako biste povećali udaljenost između djeteta i zračnog jastuka", savjetovali su.

