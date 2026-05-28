Nakon Mundijala odmah u Španjolsku? Vuškoviću se smiješi transfer iz snova

Supertalentirani hrvatski stoper Luka Vušković (19), koji je prošlu sezonu proveo a posudbi iz engleskog Tottenhama u njemačkom HSV-u, na meti je Barcelone, koja je navodno ozbiljno zagrizla.

List blizak katalonskom velikanu Sport objavio je da je sportski direktor Barce Deco identificirao Vuškovića kao jedno od najzanimljivijih rješenja. Ključnu ulogu u transferu igra superagent Pini Zahavi, koji zastupa ne samo Vuškovića, već i trenera Hansija Flicka i u izvanrednim je odnosima s predsjednikom Barcelone Joanom Laportom.

Navodno je Barca već uspostavila inicijalni kontakt s Vuškovićem kako bi mu predstavila projekt.

Najveći problem u potencijalnom transferu je novac jer Tottenham, koji je Vuškovića doveo iz Hajduka za oko 11 milijuna eura, ne želi ga se odreći bez borbe. Njegova tržišna vrijednost je u samo godinu dana skočila na vrtoglavih šezdeset milijuna eura pa engleski izvori navode da Spursi ne bi pristali na ponudu manju od te cifre.

Vuškovićev ugovor s Tottenhamom vrijedi do 2030. godine i ne sadrži izlaznu klauzulu.