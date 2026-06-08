Rezultati su stigli, a brojke otkrivaju sve: Učenice bolje od dječaka, no jedan predmet zabrinuo stručnjake

NACIONALNI ISPITI /

Stigli su rezultati Nacionalnih ispita. Ni ove godine ne utječu na ocjene, ni ne pomažu pri upisu u srednju školu, ali su dobar pokazatelj znanja. Jesu li bolje napisani nego prošle godine?

Jesu, pohvale učenicima. Ove godine pisalo ih je oko 76 tisuća učenika, što je ukupan broj četvrtih i osmih razreda. Prvi put znamo i tko je bio bolji - za nijansu učenice.

Četvrtaši su najbolji u znanju iz prirode - ispit je riješen na razini cijele Hrvatske više od 50 posto. Prema prosječnoj riješenosti, bolji su u hrvatskom, nego u matematici.

Od oko 38 000 učenika četvrtih razreda na prste jedne ruke mogu se nabrojiti oni koji su 100 posto riješili matematiku, za hrvatski će ipak trebati dvije ruke, ali jedva.

Osmašima se vrednovalo znanje iz više predmeta, a ono je najbolje iz povijesti jer prosječna riješenost tog testa je iznad 60 posto. Bolje znaju engleski od hrvatskog, koji je 100 posto napisalo svega dvoje učenika, ali i taj jaz između materinskog i stranog jezika se iz godine u godinu smanjuje. Prirodni predmeti i dalje su po riješenosti na dnu ljestvice.

Ono što ove godine najviše zabrinjava je to što su na pisanom djelu iz hrvatskog podbacili i četvrtaši i osmaši. Potpuno nepripremljena za pismeno izražavanje bila ih je četvrtina koja je ostvarila 0 bodova. Sve u svemu u Nacionalnom centru su zadovoljni!