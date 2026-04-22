ČISTA MAGIJA /

Como objavio fenomenalne poteze Baturine protiv Intera i istaknuo: 'Hrvatska zvijezda'
Foto: Fabrizio Carabelli/SOPA Images/Shutterstock Editorial/Profimedia

Osim golom, Baturina je impresionirao i vještinama na terenu

22.4.2026.
18:44
Sportski.net
Martin Baturina zabio je još jedan sjajan gol te tako potvrdio odličnu formu, iako je Inter na kraju svladao njegov Como 3:2 te tako prošao u finale Kupa. 

Pogodio je Baturina u 32. minuti za 1:0 Coma na gostovanju kod Intera u uzvratnoj utakmici polufinala talijanskog Kupa. Anastasios Douvikas kratko je odigrao za Ignacea Van der Brempta, koji je probio po desnom krilu i poslao povratnu loptu na koju se pak fino oslobodio Baturina. 

Ostao je nekadašnji igrač Dinama usamljen na desetak metara i pospremio loptu uz stativu. Gol OVDJE

Hrvatski reprezentativac zabio je svoj osmi gol ove sezone u 29. nastupu u svim natjecanjima. Ima i četiri asistencije, a što se tiče učinka u Kupu, sada je na dva gola i jednoj asistenciji u pet nastupa. 

Osim golom, Baturina je impresionirao i vještinama na terenu. Como je danas na svojim službenim profilima objavio impresivnu akciju Baturine, dok je u opisu videa kroz emotikone pisalo: "Hrvatska zvijezda." 

Najveći krivac za ispadanje Coma je Baturinin suigrač iz reprezentacije i bivši klupski suigrač iz Dinama, Petar Sučić koji je kod rezultata 2:0 za Como ušao u 60. minuti pa do 89. dvaput asistirao, a onda i zabio za 3:2 Intera. 

