Incident u rumunjskoj luci: Eksplodirao dron, stigle specijalne službe

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Promet u luci u tom području bio je ograničen, a ljudi u blizini su evakuirani
U petak je u rumunjskoj luci Constanta eksplodirao morski dron. Na mjestu događaja nalazi se nekoliko policijskih, žandarskih i graničnih policijskih timova, javlja Stirile PRO TV.
Prema lokalnim izvorima, pomorski dron otkriven je u petak u području ARSVOM-a luke Constanta. Ekipe SRI-a stigle su na mjesto događaja.
Promet u luci u tom području bio je ograničen, a ljudi u blizini su evakuirani. Eksplozija se čula i u nekoliko dijelova općine Constanța.