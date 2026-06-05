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LJUDI EVAKUIRANI /

Incident u rumunjskoj luci: Eksplodirao dron, stigle specijalne službe

Incident u rumunjskoj luci: Eksplodirao dron, stigle specijalne službe
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Foto: Stirile PRO TV

Promet u luci u tom području bio je ograničen, a ljudi u blizini su evakuirani

5.6.2026.
10:14
danas.hr
Stirile PRO TV
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U petak je u rumunjskoj luci Constanta eksplodirao morski dron. Na mjestu događaja nalazi se nekoliko policijskih, žandarskih i graničnih policijskih timova, javlja Stirile PRO TV.

Incident u rumunjskoj luci: Eksplodirao dron, stigle specijalne službe
Foto: Stirile PRO TV

Prema lokalnim izvorima, pomorski dron otkriven je u petak u području ARSVOM-a luke Constanta. Ekipe SRI-a stigle su na mjesto događaja.

Promet u luci u tom području bio je ograničen, a ljudi u blizini su evakuirani. Eksplozija se čula i u nekoliko dijelova općine Constanța.

DronRumunjska
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