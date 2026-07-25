Pogledajte na kakav način je momčad Thuna poslala snažnu poruku Dinamu uoči uzvrata

Švicarski prvak Thun u utorak će gostovati u Zagrebu u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. U prvoj utakmici nogometaši Dinama odigrali su 1-1 s Thunom u Švicarskoj.

Dok HNL počinje sljedeći tjedan, švicarsko prvenstvo počelo je upravo između dvije utakmice Dinama i Thuna u Europi. Thunovi nogometaši poslali su prilično glasnu poruku Dinamu jer su na gostovanju kod Luzerna slavili s 3-1 i najbolji mogući način počeli borbu za obranu naslova prvaka.

Luzern ne poveo već u drugoj minuti pogotkom Stefana Kneževića, ali već u osmoj minuti gosti su izjednačili preko Nice Maiera. U drugom poluvremenu su uspjeli potpuno preokrenuti rezultat. Marc Gutbub je u 51. minuti zabio za vodstvo, a potvrdu pobjede je u 84. minuti donio Nicolas Bürgy.

Zanimljivo je da su sva tri pogotka Thunovci zabili iz prekida, prvi je došao nakon auta, a druga dva iz slobodnog udarca, pa će hrvatski prvak morati biti itekako oprezan u tom segmentu.

Thun je do pobjede došao i uz velike rotacije jer su samo tri ista igrača počeli ovu utakmicu i onu protiv Dinama četiri dana ranije. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.