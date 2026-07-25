Procurilo pismo Giannija Infantina upućeno predsjedniku Argentinskog nogometnog saveza

Gotovo tjedan dana je prošlo od završetka Svjetskog prvenstva 2026. Argentina je u finalu izgubila od Španjolske i završila je na drugom mjestu četiri godine nakon osvajanja prvenstva.

Engleski Daily Mail objavio je pismo predsjednika FIFA-e Giannija Infantina upućeno Argentinskom nogometnom savez, točnije predsjedniku Claudiju Tapiji.

"Poštovani gospodine predsjedniče, jučer, u nedjelju 19. srpnja 2026., na veličanstvenom stadionu New York New Jersey, Argentina je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2026. nakon uzbudljivog finala protiv Španjolske. Želio bih ponovno uputiti najiskrenije čestitke na ovom novom, važnom uspjehu argentinskog nogometa. Svjetsko prvenstvo 2026. ostat će zapamćeno kao nezaboravna nogometna svetkovina, obilježena spektakularnim utakmicama, pojavom novih nada, prisutnošću velikih sportskih imena i izvanrednom atmosferom na stadionima ispunjenima navijačima.

Veličanstvena izvedba Albicelestea također je odlučno pridonijela tome da ovo izdanje bude izniman događaj koji je oduševio milijune nogometnih entuzijasta diljem svijeta. Molim vas, prenesite iskrene čestitke svima koji su doprinijeli ovom veličanstvenom rezultatu: igračima, treneru Lionelu Scaloniju, kao i trenerskom i medicinskom osoblju te, naravno, brojnim navijačima koji su pratili i bodrili momčad tijekom cijelog natjecanja.

Ove pobjede uvijek su plod stalnog rada, profesionalnosti i pažnje prema detaljima, ali i strasti, predanosti i ljubavi prema ovom prekrasnom sportu. Sve to nagovještava vrlo obećavajuću budućnost i, bez sumnje, utrt će put novim i velikim uspjesima argentinskog nogometa.

Želim Vam, dragi gospodine predsjedniče, sve najbolje na sljedećim natjecanjima i nadam se da ćemo se uskoro ponovno vidjeti. S prijateljstvom, Gianni Infantino".

Vrlo je zanimljivo to navodno pismo iz više pogleda. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino besramno je pohvalio "profesionalizam” Argentine u pismu upućenom tamošnjem nogometnom savezu, i to unatoč pokretanju istrage o njihovu ponašanju nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva protiv Španjolske. Iako su čestitke uobičajene nakon Svjetskog prvenstva, pri čemu je Infantino takva pisma uputio svim trima reprezentacijama koje su osvojile medalje, njegov je izbor riječi upitan.