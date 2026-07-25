Donald Trump stao u obranu španjolskog junaka: 'Svi žele biti dio pokreta'

Ferran Torres, strijelac pogotka kojim je Španjolska nakon produžetaka svladala Argentinu (1:0) i osvojila naslov svjetskog prvaka, ponovno se našao u središtu pozornosti. Ovoga puta razlog nije bio njegov učinak na terenu, već kapa koju je nosio tijekom proslave u Madridu, a koja je izazvala burne političke reakcije i na kraju privukla pažnju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Tijekom slavlja Torres se pojavio s kapom na kojoj je pisalo "Make Spain Great Again", očitom aluzijom na Trumpov poznati slogan "Make America Great Again" (MAGA). Fotografije su se ubrzo proširile društvenim mrežama, a u Španjolskoj je uslijedila rasprava o tome što je napadač Barcelone zapravo želio poručiti.

SEE IT: Spain World Cup champion Ferran Torres gives fans a front-row look at the national team's championship parade, sharing a POV video from the celebration on his Instagram Story while wearing a "Make Spain Great Again" hat.



The championship-winning forward rides through the… pic.twitter.com/BcwG8BIxqr — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

Dok su jedni njegov potez protumačili kao političku poruku ili čak iskaz potpore desnici, drugi su smatrali da je riječ tek o duhovitoj referenci na Trumpov nastup tijekom ceremonije dodjele pehara na Svjetskom prvenstvu.

Torres, koji se trenutačno nalazi na odmoru, nije se javno oglasio niti objasnio zašto je odabrao upravo takvu kapu. Zbog njegove šutnje pojavile su se brojne interpretacije, a rasprava se iz sportskih okvira vrlo brzo preselila na politički teren.

Dodatnu težinu cijeloj priči dala je činjenica da je španjolska desna stranka Vox još prije početka Svjetskog prvenstva koristila vrlo sličan slogan u svojim kampanjama. Zbog toga su pojedini političari i komentatori stali u obranu španjolskog reprezentativca, dok su ga drugi oštro kritizirali.

Među onima koji su podržali Torresa bila je i zastupnica Carina Mejías.

"Zavist je oduvijek bila gorivo malih umova. Dok ga neki kritiziraju, Ferran Torres odgovara ondje gdje je najvažnije, na nogometnom terenu", poručila je.

Cijela priča ubrzo je stigla i do Sjedinjenih Američkih Država. Službeni profil Bijele kuće na društvenoj mreži X objavio je poruku: "Svi žele biti dio pokreta", aludirajući na Trumpov poznati slogan MAGA.

Na konferenciji za medije u Washingtonu novinari su o svemu upitali i samog Donalda Trumpa. Američki predsjednik odbacio je tvrdnje da je Torresova kapa bila ismijavanje njegove kampanje te je poručio da je cijeli potez shvatio kao kompliment.

"On je sjajan igrač. Nosio je kapu povezanu s pokretom 'Make America Great Again'. Bio je to lijep znak pažnje i vjerujem da je to učinio u dobroj namjeri. Cijenimo to", rekao je Trump.

Njegova izjava dodatno je rasplamsala raspravu, ali i otklonila svaku sumnju o tome kako je sam američki predsjednik protumačio Torresov potez. Umjesto provokacije ili ismijavanja, Trump je u svemu vidio pozitivnu gestu i svojevrsnu počast sloganu koji je obilježio njegove političke kampanje.