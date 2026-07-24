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ZASLUŽENI ODMOR /

Junak finala SP-a i dvojica suigrača pokazali isklesana tijela i uživali na jahti

Junak finala SP-a i dvojica suigrača pokazali isklesana tijela i uživali na jahti
Foto: COBRA TEAM/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Osvajači Svjetskog prvenstva, Ferran Torres, Marc Pubil i Marcos Llorente uživaju na zaasluženom odmoru.
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Nogometna reprezentacija Španjolske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu MetLife u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu 1-0.

Španjolski su se nogometaši vratili u domovinu i u Madridu proslavili naslov prvaka s dva milijuna sunarodnjaka u velikom slavlju. Uspjeli su nakon toga dobiti i koji dan slobodno, a to su iskoristili za odlazak na godišnji odmor. Kamere su uhvatile glavnog junaka finala Ferrana Torresa, njegova dva suigrača Marcosa Llorentea i Marca Pubilla te njihovog društva na jahti na španjolskom otoku Formentera.

Svježe okrunjeni prvaci zamijenili su nogometne terene luksuznom jahtom na Balearskim otocima i prepustili se ludoj zabavi na moru. Zvijezde su izvodile akrobatske skokove s palube u valove, utrkivale se na jet-skiju i uživale u sunčanim danima u društvu prijatelja.

U njihovom slučaju odmor je itekako zaslužen, ipak su svjetski prvaci. Na njihovu žalost, nogometni kalendar je tako gust da neće moći dugo odmarati.

24.7.2026.
8:05
Sportski.net
COBRA TEAM/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.španjolska Nogometna ReprezentacijaFerran TorresMarcos LlorenteBaleari
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