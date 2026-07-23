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Argentinci pokrenuli peticiju za ponavljanje finala: Bili su bezopasni, a kriv im je sudac

Argentinci pokrenuli peticiju za ponavljanje finala: Bili su bezopasni, a kriv im je sudac
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Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/imago sportfotodienst/Profimedia

Ova se kampanja nadovezuje na sličnu internetsku peticiju pokrenutu tijekom turnira

23.7.2026.
12:18
Sportski.net
Heuler Andrey/DiaEsportivo/imago sportfotodienst/Profimedia
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Argentinski navijači ne mire se s porazom u finalu Svjetskog prvenstva od Španjolske. Iako su često optužbe o sudačkim pogurancima upravo prema Argentincima, sada oni imaju što za reći.

Argentinski navijači, točnije navijačica Gisela Sanchez putem platforme Change.org pokrenula je peticiju za ponavljanje finala Svjetskog prvenstva jer je Argentina, eto, oštećena. Kritizira se slovenskog suca Slavka Vinčića, koji je sudio finale, te se poziva FIFA-u da preispita nekoliko odluka donesenih tijekom utakmice koju je Španjolska dobila pogotkom Ferrana Torresa u produžecima.

Ova se kampanja nadovezuje na sličnu internetsku peticiju pokrenutu tijekom turnira, nakon pobjede Španjolske nad Francuskom rezultatom 2:0 u polufinalu. Ta je peticija – u kojoj se tvrdilo da je vodeći pogodak Španjolske proizašao iz pogrešne sudačke odluke kojom je dosuđen jedanaesterac – prikupila više od 82.000 potpisa, no FIFA na nju nije javno reagirala.

FIFA nije komentirala najnoviju peticiju, a ne očekuje se ni da će razmatrati taj zahtjev. Argentinci nisu uputili niti jedan udarac sve do 117. minute utakmice, ali za poraz je nekako kriv sudac Slavko Vinčić.

FifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Slavko VincicArgentinska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna Reprezentacija
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