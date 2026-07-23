Deschamps kritizirao suca nakon polufinala: Stigao mu je brutalan odgovor

Didier Deschamps je nakon polufinala Svjetskog prvenstva koje je Francuska izgubila od Španjolske kritizirao glavnog suca utakmice Ivana Bartona, a sada mu je stigao odgovor salvadorskog suca.

"Postavljam pitanje na koje neću dati odgovor: ima li ovaj sudac kvalitetu za suđenje polufinala Svjetskog prvenstva? Neću dati odgovor, ispast ću plačljivac. Tu je i jedanaesterac, ali to nije sve; to dolazi povrh svega ostalog. Nemam ništa protiv suca večeras, ali postavite sami sebi pitanje...", govorio je dojučerašnji francuski izbornik nakon polufinala.

Sudac Barton nekoliko dana na kon prvenstva rekao je kako ga riječi Deschampsa nisu pogodile. "Ne, apsolutno ne. Svatko ima pravo na svoje mišljenje o bilo čemu, ali ne, nipošto. Istina je da znamo kroz što smo prošli, za što smo se borili, kako smo to zaslužili i znamo zašto smo ovdje. Stoga nas nijedan komentar neće natjerati da posumnjamo u razlog našeg boravka ovdje", rekao je sudac Barton za španjolski AS.

"Osobno se osjećam sretno i ponosno, ali i svjesno toga da sam postigao nešto vrlo važno: pokazao sam da nogomet i strast prema njemu postoje u svakom kutku svijeta, bez obzira na zastavu. Sposobnosti igrača, sudaca, trenera ili bilo koga drugog nisu nužno vezane uz zemlju iz koje netko dolazi niti uz to koliko je ta zemlja mala.

Mislim da to otvara vrata našoj regiji, koja obuhvaća mnoge nacionalne savezi. Suci bi možda mogli pomisliti: 'Ne, ovo ne mogu postići jer dolazim iz zemlje koja nema veliku nogometnu povijest.' Smatram da je dokazano kako se ta prepreka može srušiti. To je jedna od stvari koje mi pričinjavaju najveće zadovoljstvo", rekao je Barton iz Salvadora.

Bartona je nakon polufinala branio i FIFA-in šef sudaca Pierluigi Colina. Barton nije skrivao da mu njegova podrška puno znači.

"Priznanje odgovornih osoba – koje poznaju naš proces, znaju odakle dolazimo, kroz kakve smo poteškoće prošli i koliko smo truda uložili – kao i priznanje samih suigrača, smatram jednim od najvećih zadovoljstava koja nosim s ovog Svjetskog prvenstva", zaključio je Barton.