Izbornik nakon razočaravajućeg SP-a dobio strašne vijesti: U kući tragično stradala sestra
Montelli je preminula sestra koja se danima u bolnici borila s posljedicama nesreće
Vincenzo Montella, izbornik Turske nogometne reprezentacije imao je Svjetsko prvenstvo iz noćne more, a po povratku su ga dočekale tragične obiteljske vijesti.
Naime, Montelli je preminula sestra koja se danima u bolnici borila s posljedicama nesreće koja joj se dogodila u vlastitom domu. "Duboko smo potreseni i tužni zbog vijesti da je sestra našeg selektora A Reprezentacije Vincenza Montelle, Caterina Montella, nakon tragične nesreće koja se dogodila u njezinom domu, preminula u bolnici u kojoj je bila na liječenju. Nogometni savez Turske izražava najdublju sućut obitelji i bliskima pokojnice Montelle, posebice selektoru A Reprezentacije Vincenzu Montelli, zbog njezine smrti", stoji u priopćenju Turskog nogometnog saveza.
A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TFF (@TFF_Org) July 22, 2026
Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello… pic.twitter.com/3qxAIKM8Qr
Talijanski mediji objavili su kako je Caterina navodno pala sa stolice u svom domu i od posljedica pada preminula nekoliko dana kasnije u bolnici u Italiji. Vincenzo Montella ima još dvije sestre i jednog brata. Na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu doživio je razočaranje jer je njegova reprezentacija završila na posljednjem mjestu u skupini D i prerano završila natjecanje.