Izbornik nakon razočaravajućeg SP-a dobio strašne vijesti: U kući tragično stradala sestra

Vincenzo Montella, izbornik Turske nogometne reprezentacije imao je Svjetsko prvenstvo iz noćne more, a po povratku su ga dočekale tragične obiteljske vijesti.

Naime, Montelli je preminula sestra koja se danima u bolnici borila s posljedicama nesreće koja joj se dogodila u vlastitom domu. "Duboko smo potreseni i tužni zbog vijesti da je sestra našeg selektora A Reprezentacije Vincenza Montelle, Caterina Montella, nakon tragične nesreće koja se dogodila u njezinom domu, preminula u bolnici u kojoj je bila na liječenju. Nogometni savez Turske izražava najdublju sućut obitelji i bliskima pokojnice Montelle, posebice selektoru A Reprezentacije Vincenzu Montelli, zbog njezine smrti", stoji u priopćenju Turskog nogometnog saveza.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello… pic.twitter.com/3qxAIKM8Qr — TFF (@TFF_Org) July 22, 2026

Talijanski mediji objavili su kako je Caterina navodno pala sa stolice u svom domu i od posljedica pada preminula nekoliko dana kasnije u bolnici u Italiji. Vincenzo Montella ima još dvije sestre i jednog brata. Na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu doživio je razočaranje jer je njegova reprezentacija završila na posljednjem mjestu u skupini D i prerano završila natjecanje.