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Izbornik nakon razočaravajućeg SP-a dobio strašne vijesti: U kući tragično stradala sestra

Izbornik nakon razočaravajućeg SP-a dobio strašne vijesti: U kući tragično stradala sestra
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Montelli je preminula sestra koja se danima u bolnici borila s posljedicama nesreće

23.7.2026.
9:36
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Vincenzo Montella, izbornik Turske nogometne reprezentacije imao je Svjetsko prvenstvo iz noćne more, a po povratku su ga dočekale tragične obiteljske vijesti.

Naime, Montelli je preminula sestra koja se danima u bolnici borila s posljedicama nesreće koja joj se dogodila u vlastitom domu. "Duboko smo potreseni i tužni zbog vijesti da je sestra našeg selektora A Reprezentacije Vincenza Montelle, Caterina Montella, nakon tragične nesreće koja se dogodila u njezinom domu, preminula u bolnici u kojoj je bila na liječenju. Nogometni savez Turske izražava najdublju sućut obitelji i bliskima pokojnice Montelle, posebice selektoru A Reprezentacije Vincenzu Montelli, zbog njezine smrti", stoji u priopćenju Turskog nogometnog saveza.

 

 

Talijanski mediji objavili su kako je Caterina navodno pala sa stolice u svom domu i od posljedica pada preminula nekoliko dana kasnije u bolnici u Italiji. Vincenzo Montella ima još dvije sestre i jednog brata. Na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu doživio je razočaranje jer je njegova reprezentacija završila na posljednjem mjestu u skupini D i prerano završila natjecanje. 

Turska Nogometna ReprezentacijaTurski Nogometni SavezVincenzo Montella
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