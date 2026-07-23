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HVALA, ŠPANJOLSKA /

Mržnja prema Argentini je velika: Peticiju za izbacivanje potpisalo više od 23 milijuna ljudi

Mržnja prema Argentini je velika: Peticiju za izbacivanje potpisalo više od 23 milijuna ljudi
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Foto: Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia

U peticiji se FIFA i suci optužuju za 'pristranost u korist Lionela Messija i Argentine'

23.7.2026.
11:05
Sportski.net
Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia
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Viceprvaci svijeta, Argentinci, uspjeli su na sebe navući veliku mržnju velikog dijela nogometnog svijeta nakon Svjetskog prvenstva 2026.

Argentinski nogometaši nisu oduševili javnost svojim ponašanjem tijekom prvenstva, a posebice u finalu kada su i fizički napali španjolske igrače nakon poraza. Mnogi navijači na društvenim mrežama vrlo su glasni te smatraju kako FIFA protežira Argentinu i Lea Messija i kako su ih pogurali u finale.

FIFA je već potvrdila kako će Argentina biti pod istragom zbog sukoba sa španjolskim igračima; čini se da su u to uključeni Nahuel Molina, Leandro Paredes i Thiago Almada, kao i pomoćni trener Roberto Ayala, a na internetu se tijekom prvenstva pojavila peticija koja je tražila izbacivanje Argentine, prenosi portal Euronews.

U peticiji se FIFA i suci optužuju za "pristranost u korist Lionela Messija i Argentine”, uz dodatak: "Zašto bi se ostatak svijeta natjecao kad je pobjednik već određen? Izbacite Argentinu sa Svjetskog prvenstva i svima ostalima pružite poštenu priliku.” Iako je zatvorena, peticija je prikupila više od 23 milijuna potpisa – točnije 23.316.108.

"Više od 23 milijuna ljudi iz 170 zemalja potpisalo je ovu peticiju u manje od tjedan dana”, navodi se u viralnoj peticiji Argentina Out. "FIFA nas je ignorirala, ali Španjolska je odradila posao. Hvala, Španjolska.”

Svjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna ReprezentacijaFifaPeticija
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