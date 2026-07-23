Mržnja prema Argentini je velika: Peticiju za izbacivanje potpisalo više od 23 milijuna ljudi

Viceprvaci svijeta, Argentinci, uspjeli su na sebe navući veliku mržnju velikog dijela nogometnog svijeta nakon Svjetskog prvenstva 2026.

Argentinski nogometaši nisu oduševili javnost svojim ponašanjem tijekom prvenstva, a posebice u finalu kada su i fizički napali španjolske igrače nakon poraza. Mnogi navijači na društvenim mrežama vrlo su glasni te smatraju kako FIFA protežira Argentinu i Lea Messija i kako su ih pogurali u finale.

FIFA je već potvrdila kako će Argentina biti pod istragom zbog sukoba sa španjolskim igračima; čini se da su u to uključeni Nahuel Molina, Leandro Paredes i Thiago Almada, kao i pomoćni trener Roberto Ayala, a na internetu se tijekom prvenstva pojavila peticija koja je tražila izbacivanje Argentine, prenosi portal Euronews.

U peticiji se FIFA i suci optužuju za "pristranost u korist Lionela Messija i Argentine”, uz dodatak: "Zašto bi se ostatak svijeta natjecao kad je pobjednik već određen? Izbacite Argentinu sa Svjetskog prvenstva i svima ostalima pružite poštenu priliku.” Iako je zatvorena, peticija je prikupila više od 23 milijuna potpisa – točnije 23.316.108.

"Više od 23 milijuna ljudi iz 170 zemalja potpisalo je ovu peticiju u manje od tjedan dana”, navodi se u viralnoj peticiji Argentina Out. "FIFA nas je ignorirala, ali Španjolska je odradila posao. Hvala, Španjolska.”