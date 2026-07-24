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FATALNA GLUMICA /

Tko je žena koju zovu najljepšom Rumunjkom i uspoređuju sa Sophijom Loren?

Tko je žena koju zovu najljepšom Rumunjkom i uspoređuju sa Sophijom Loren?
Foto: Daniele Cifala/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Mădălina Diana Ghenea (38) rumunjska je glumica i model, rođena 8. kolovoza 1987. u Slatini u Rumunjskoj. Karijeru modela započela je sa 15 godina, a nakon preseljenja u Italiju ostvarila je međunarodni uspjeh u modnoj industriji i na televiziji. Kao glumica poznata je po ulogama u filmovima Dom Hemingway, Youth, Zoolander 2 i House of Gucci, u kojem je glumila Sophiju Loren. Osim profesionalne karijere, sudjelovala je u humanitarnim projektima i donirala sredstva za obnovu rodilišta u svom rodnom gradu.

Kako izgleda jedna od najljepših rumunjskih modela i glumica - pogledajte u našoj galeriji. 

24.7.2026.
7:02
Hot.hr
Fausto Marci/Alamy/Profimedia
GlumicaRumunjska
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