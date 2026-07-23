Ovako su maskirani USKOK-ovi istražitelji češljali dom uhićenog Šegote

USKOK-ovi istražitelji od jutros češljaju kuću direktora Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegote i njegove supruge, koji su jutros uhićeni u Zagrebu. Šegotu se sumnjiči za pranje novca i mito, a suprugu za pranje novca.

Brojne kamere i novinari pratili su pretres kuće na koji je, uz istražitelje, stigao i sam Šegota. Istražitelji su pritom iznijeli kutije i vreće, za koje vjeruju da će im pomoći u istrazi. Na snimkama se vidi kako su pregledavali i automobil marke BMW koji je bio parkiran pored kuće.

Uhićeni Šegota nakon toga doveden je i na pretres ureda u sjedište Hrvatskog olimpijskog odbora.

Uskok je ne otkrivajući detalje izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PNUSKOK, na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela.

Neslužbeno se doznaje da su istražitelji pretresali i prostorije koje koristi glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, no on navodno nije uhićen. HOO se tijekom popodneva oglasio priopćenjem kazavši kako je Krajač dao iskaz u svojstvu svjedoka.

Uskok je objavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičenog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin.