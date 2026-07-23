Procurilo kako je Pavlek 'kupio' uhićenog direktora: Stipendija, 160.000 eura mita...

Iako još nije poznato za što istražitelji terete uhićenog direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Damira Šegotu, Jutarnji list neslužbeno doznaje da se sumnja kako je godinama primao mito.

Navodno mu je bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja Vedran Pavlek u razdoblju od desetak godina isplatio najmanje 160.000 eura, a uz to je i jednom članu njegove obitelji plaćao stipendiju za studiranje.

Kupovali zlato

Istražitelji sumnjaju da su Šegota i njegova supruga, koja je također uhićena u četvrtak ujutro, tim novcem kupovali investicijsko zlato.

Vjeruje se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi svojim utjecajem i položajem unutar HOO-a omogućio da Hrvatski skijaški savez (HSS) dobije neopravdano visoka sredstva. Između ostalog, riječ je o stavkama poput paušala za sportsku opremu te se sumnja da je Šegota HSS-u odobrio pokriće neopravdanih troškova u iznosu od minimalno 750.000 eura.

Bio na Pavlekovoj listi

Podsjetimo, mediji su izvijestili da se Šegota godinama nalazio na takozvanoj "Pavlekovoj listi". Riječ je o popisu isplate gotovine koji je pronađen kod osumnjičenog bivšeg glasnogovornika Saveza Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., koji je tada kod sebe imao i neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

Šegota je na popisu bio s iznosom od 30.000 eura, a na listi se između ostalog nalazi i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, kod kojeg se danas također obavljaju pretrage.

Inače, uhićenja Šegote i supruge uslijedila su nedugo nakon što je bivši glavni tajnik HSS-a i Pavlekov ključni suradnik Damir Raos nadopunio obranu i navodno priznao kome je sve nosio novac u gotovini s Pavlekovog popisa.