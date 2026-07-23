EU odobrila novi udarac Rusiji: Ovo će im znatno smanjiti prihode

Veleposlanici država članica EU-a postigli su u četvrtak politički dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije i poslijepodne će biti pokrenut pisani postupak za formalno donošenje odluke, doznaje se iz diplomatskih izvora.

O 21. paketu pregovaralo se danima i zadnja prepreka bila je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin koji je namijenjen trećim zemljama.

U četvrtak ujutro postignut je kompromis koji predviđa ograničeno izuzeće od zabrane na prijevoz ruskog ukapljenog plina za treće zemlje za ugovore koji su sklopljeni prije 24. veljače 2022., datuma kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Vijeće EU-a to će izuzeće preispitivati jednom godišnje.

Na popis dodana nova imena i flota u sjeni

Ovaj paket uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na 12 mjeseci na sadašnjoj razini od 44,10 dolara po barelu, što će Rusiju lišiti znatnih prihoda od prodaje nafte, s obzirom na to da je cijene nafte jako porasla zbog sukoba na Bliskom istoku.

U novom paketu sankcija na popis sankcioniranih dodan je dosad najveći broj fizičkih i pravnih osoba. Uključuje opsežna ograničenja i zabrane transakcija usmjerene na ruski financijski sektor, nove mjere protiv kriptovaluta te nova trgovinska ograničenja koja dodatno ograničavaju rusku vojnu industriju.

Na popis su dodani i novi brodovi iz ruske flote u sjeni.

Korak prema zabrani ulaska ruskih boraca

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je dogovor država članica EU-a o paketu sankcija protiv Rusije. “Pozdravljam dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije. U vrijeme kada Ukrajina jača vojni zamah, naše sankcije i dalje slabe ekonomske temelje ruskih ratnih napora”, objavila je von der Leyen na X-u.

Istaknula je da je poduzet važan korak prema formalnoj zabrani ulaska ruskih boraca u EU, da su na popis zabrana transakcija dodane još 32 ruske banke, platforme za trgovinu kripto valutama i naftom, te da je zamrznuta gornja granica cijene nafte na godinu dana, “kako ruski ratni stroj ne bi imao koristi od tržišnih šokova”. Istaknula je da su prvi put sankcije usmjerene na plovila koja pomažu ruskoj floti u sjeni.