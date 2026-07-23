Poginulo dijete, gorjele kuće i energetski objekt: Rusija oborila više od 200 dronova

Dvije osobe su poginule, uključujući trogodišnje dijete, u odvojenim noćnim ukrajinskim napadima na južni ruski grad Voronjež i na ruski poluotok Krim, priopćile su lokalne vlasti u četvrtak.

Krimski guverner Sergej Aksjonov rekao je da je jedna osoba poginula na poluotoku, a četiri su ozlijeđene, uključujući dvoje djece.

Pad krhotina drona izazvao je požar u kući trogodišnjeg dječaka u gradu Voronježu usmrtivši ga, rekao je regionalni guverner Aleksandar Gusev.

Dronovi pogodili kuće i energetski objekt

Devetnaestogodišnjak je zadobio lakše ozljede u napadu, u kojem je oštećen krov skladišta online trgovine i druge zgrade.

Guverner Uljanovske oblasti, istočno od Moskve, rekao je da su ukrajinski dronovi napali energetski objekt, koji se zapalio.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove jedinice protuzračne obrane tijekom noći oborile 223 ukrajinska drona.