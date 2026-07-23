Putin upleten u napade na tajne objekte CIA-e? Procurilo alarmantno izvješće

Iranski napadi dronovima na objekte američke Središnje obavještajne agencije (CIA) u Perzijskom zaljevu potaknuli su američke obavještajne analitičare da istraže je li u udarima ulogu imala i Rusija, ekskluzivno je u srijedu objavio Reuters, a prenio portal Japan Times.

Četiri izvora upoznata s američkim obavještajnim podacima kazala su da se pokušava otkriti je li Rusija možda dala podatke o ciljevima ili pak naprednu tehnologiju za dronove.

Ipak, izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, ističu kako američki obavještajci još uvijek nisu došli do čvrstih zaključaka koji bi potvrdili rusku umiješanost u napade. Međutim, dokazi koji idu u prilog toj tvrdnji su učinkovitost, očita preciznost, ali i ranija ruska tehnička podrška Iranu.

Američki dužnosnici ranije su potvrdili da je Rusija pružala pomoć Iranu u obliku podataka o metama i druge potpore tijekom napada na američke ciljeve u Zaljevu. Međutim, istraga o mogućoj ruskoj upletenosti u udarima na objekte CIA-e dosad nije bila javno poznata.

Strogo čuvana tajna

CIA-ini objekti u inozemstvu uključuju glavne urede te agencije, koji su u pravilu smješteni unutar veleposlanstava i nazivaju se postajama, ali i urede, sigurne kuće, logističke centre te lokacije za nadzor ili druge operacije. Lokacije tih objekata strogo su čuvane tajne.

Najmanje dva objekta pogođena su u ožujku. Jedan od njih bila je postaja u Saudijskoj Arabiji, smještena unutar američkog veleposlanstva u Rijadu. Druga meta je pak bila na istoku Iraka. Izvori također tvrdi da ih je pogođeno još nekoliko, ali ne navode točan broj, kao ni mjesto događaja.

"Bilo je više od jednog, ali manje od desetak", tvrdi jedan izvor, dok drugi navodi da ih je "nekoliko pogođeno".

Unaprijedili dronove?

Dvojica zapadnih dužnosnika iz Perzijskog zaljeva navode da analitičari smatraju kako su u napadu u Saudijskoj Arabiji korištena dva iranska drona Šehid unaprijeđena ruskom tehnologijom. Prema njihovim riječima, jedan dron probio je slabiji dio vanjskog zida veleposlanstva, dok je drugi kroz otvor uletio unutra i eksplodirao. Nije bilo poginulih ni ozlijeđenih.

Drugi izvor poručuje kako je Rusija pomogla Teheranu povećati preciznost dronova Šehid-136 tako što je isporučila satelitski navigacijski sustav Kometa-M, koji je navodno puno precizniji i teže ga je omesti nego onog kojeg proizvodi Iran. Wall Street Journal (WSJ) te je tvrdnje objavio još u ožujku, no Kremlj je ocijenio da je riječ o "lažnim vijestima".

Isto tako, postoje i sumnje da je Iran jednostavno ciljao američko veleposlanstvo te da je slučajno pogodio postaju CIA-e koja se tamo nalazi. Međutim, neki analitičari zaključili su da je Rusija jedna od rijetkih država koje mogu nabaviti tako osjetljive podatke, a da pritom imaju interesa iskoristiti ih protiv SAD-a.

Daniel Hoffman, bivši šef postaje CIA-e i časnik za tajne operacije, rekao je da ne bi bilo iznenađujuće da Moskva pomaže Teheranu u napadima na objekte CIA-e, s obzirom na njihovo blisko strateško partnerstvo.

"Oni dijele interes da pokušaju smanjiti ili potpuno ukloniti američki utjecaj u područjima koja smatraju svojim zonama utjecaja", ocijenio je Hoffman.