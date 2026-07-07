Putin na znakovit datum poslao signal NATO-u: 'Želi zastrašiti Europljane'

Ukrajina se oporavlja od još jednog ruskog napada. Ovoga puta, u noći s nedjelje na ponedjeljak (6.7.), na Kijev se obrušio moćni udar ruskih raketa i bespilotnih letjelica.

Poginulo je najmanje 15 ljudi u samom gradu i još sedam na širem području, deseci su ranjeni, piše u utorak Deutsche Welle (DW).

Iza napada ostale su ruševine na više od dvadeset lokacija.

Napad s najavom

Pikantno je to što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski baš to i najavio u nedjelju navečer. Ukrajinski obavještajci su, rekao je tada, registrirali pripreme za udar. "To je u Putinovoj maniri – odmah poslije Dana neovisnosti Amerike i pred samit NATO-a u Ankari. Rusija želi činiti još zla i ubijati ljude", poručio je Zelenski preko Telegrama.

Predsjednik je pozvao Ukrajince da ne ignoriraju signale za zračnu uzbunu, a partnerima se obratio molbom da ubrzaju isporuke projektila za protuzračni sustav Patriot.

🇷🇺🇺🇦🚨‼️ CRAZY FOOTAGE:



Russia hit a missile storage facility. I'd guess it's air defense missiles, and they fly around Kiev as secondary detonations.



Insane footage. pic.twitter.com/bDhZ0pSc3L — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 6, 2026

Upozorenje se potvrdilo: prema podacima Glavnog stožera Ukrajine, registrirano je 68 raketa, uključujući balističke rakete Iskander-M i hipersonične krstareće rakete Cirkon. Uz to je izbrojana i 351 bespilotna letjelica.

Ukrajinci su navodno presreli ogroman broj krstarećih raketa, ali nisu uspjeli oboriti nijednu balističku. Jurij Ignjat, predstavnik ukrajinskog zrakoplovstva, tvrdi da je glavni razlog upravo manjak raketa za Patriot. "Neprijatelj ne može ostvariti ciljeve na bojnom polju, pa sve češće usmjerava balističke rakete na stambene zgrade, ubijajući mirne građane", rekao je ministar obrane Ukrajine Mihail Fedorov.

Prema njegovim riječima, u svijetu se trenutačno proizvodi manje raketa za Patriot nego što Rusija lansira projektila na Ukrajinu. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrej Sibiga pozvao je čelnike NATO-a koji zasjedaju u Ankari: "Zaštitite ukrajinsku djecu od ruskog balističkog terora. Nema hitnijeg zadatka."

Putinova poruka članicama NATO-a?

Aleksandar Krajev iz analitičkog centra "Ukrajinska prizma" smatra da je Vladimir Putin poslao signal članicama vojnog saveza da nikakve odluke NATO-a o podršci Ukrajini neće moći zaustaviti Moskvu.

"On želi zastrašiti Europljane i članice Saveza kako bi u nekom trenutku došli do zaključka da je podrška Ukrajini uzaludna – da, što god činili, on će nastaviti napade", kaže Krajev.

Konzultant Nacionalnog instituta za strateška istraživanja Ivan Us slaže se s tim. "Cilj napada je pokazati da Rusija ima snagu, da se Rusije trebaju bojati i da će uvijek moći napasti civilnu infrastrukturu zemalja NATO-a ako se budu suprotstavljale i pomagale Ukrajini."

Ali, ima još jedna stvar, kaže Us. U Rusiji se i među pristašama rata širi pesimizam jer njihova zemlja ne pobjeđuje. Ovakvi udari u srce Ukrajine vraćaju narativ tamo gdje Putinu odgovara. "Rusija mora stvarati i održavati sliku moćne države koja pobjeđuje u ovom ratu, a napad na Kijev demonstracija je da Rusija i dalje raspolaže određenim mogućnostima", dodaje Us za DW.

Hoće li uspjeti Putinov manevar?

No hoće li Putinova namjera uspjeti? Poslije noćnog udara je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla da su Ukrajini potrebni dodatni sustavi protuzračne obrane i da će to pitanje biti razmatrano na samitu NATO-a.

"Također intenzivno radimo na tome da u narednim danima usuglasimo 21. paket sankcija. Nastavit ćemo pojačavati pritisak sve dok Rusija ne zaustavi krvoproliće", dodala je.

Sugovornici DW-a misle da se polako mijenja i stav Washingtona prema Putinu i ratu. Prema ocjeni Aleksandra Krajeva, predsjednik SAD-a Donald Trump uviđa da je Rusija nepouzdan partner koji sabotira mirovne napore. Istovremeno, kaže Krajev, Ukrajina ima rezultate – drži liniju fronta, raketira naftnu infrastrukturu Rusije i slabi njeno gospodarstvo te ostaje vjerodostojna u mogućem mirovnom procesu.

🇺🇦🇷🇺 Several civilians, including children, were reportedly injured and killed in Russia's overnight attack on Kyiv



Russia launched 68 missiles and 351 attack drones across several regions of Ukraine, supposedly targeting parts of Ukraine's military manufacturing sector, but… https://t.co/2LK4MzMsJK pic.twitter.com/NgrApXWhIm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 6, 2026

Prema mišljenju Krajeva, samit NATO-a u Ankari mogao bi još jače pogurati Trumpa u tom pravcu. "Putinov pristup, da se raketnim napadima slomi volja Ukrajinaca, za sada više proizvodi suprotan učinak", kaže on.

Ivan Us smatra da će na samitu biti preporučeno članicama NATO-a da Kijevu ustupe rakete za Patriot u zamjenu za jamstva NATO-a. Osim toga, pretpostavlja, moglo bi se razgovarati i o davanju licence Ukrajini za proizvodnju takvih raketa. Us očekuje i odluku o 140 milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini preko NATO-a za razdoblje od dvije godine.